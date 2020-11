Horticulture dans l'Yonne :"Le click and collect me permet de garder le contact avec mes clients"

Dès l'annonce du second confinement, vous avez fermé vos serres au public. Vous avez décidé de rouvrir en drive la semaine prochaine. Expliquez nous ?

Les ventes au public sont limitées à cette période, il y a essentiellement les fleurs, les pensées et les arbustes , alors je me suis dit que comme les gens ne peuvent pas se déplacer, c'était mieux de fermer et de me consacrer à l'entretien de serres. Mais comme tout le monde fait du drive, je me suis dit que ça serait dommage de s'en priver

à lire aussi Les producteurs alsaciens de sapins se préparent à un Noël confiné

Vous allez donc vendre à nouveau vos productions au public, comme lors du premier confinement ?

Exactement pareil. Lors du premier confinement, on a créé un site internet. Les gens commandaient, on préparait les commandes et on les appelait pour fixer un rendez vous pour qu'ils viennent les chercher pour ne pas qu'ils soient trop nombreux en même temps. Mais le printemps, c'est 80 % de notre chiffre d'affaire. là pour les semaines qui viennent ce sera plus calme.

L'autorisation de la vente des sapins de Noël a pesé dans votre décision de reprendre le "click and collect" ?

Oui et garder le contact avec les clients c'est important...car je le répète novembre et décembre sont relativement peu importants en terme de chiffre d'affaire, mais les sapins, représentent quand même le gros de notre activité pendant le dernier mois de l'année: 90% de nos ventes grosso modo. C'est pour ça que j'ai repris le Click and collect.