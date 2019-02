Huit ambassadeurs du monde agricole vauclusiens au Salon International de l’Agriculture cette semaine

Depuis Samedi la plus grande ferme de France se tient au Parc des Expositions de la Porte de Versailles de Paris. La Chambre d'Agriculture de Vaucluse a invité huit producteurs, éleveurs ou viticulteurs sur son stand pour cette nouvelle édition 2019.

Porte de Versailles - Parc des Expositions, Paris, France

700 000 visiteurs sont attendus jusqu’à dimanche au Parc des Expositions de la Porte de Versailles de Paris. Pour les professionnels présents c’est une carte de visite qui passe tant par la promotion d’un terroir et d’un savoir-faire, les dégustations, la vente ou l’engagement de contrats mais aussi la rencontre avec d’autres membres de la grande famille agricole. Le département du Vaucluse mais aussi la Chambre d'Agriculture ont leur stand sur place.

Sur le stand de la Chambre d’Agriculture 84, se relaient le syndicat des oléiculteurs, la confrérie de la cerise et celle de la fraise, le syndicat des apiculteurs, l’Etable Montilienne pour sa production de viande de porc et de charcuterie. Quant à la viticulture du département elle est représentée par le syndicat IGP de Vaucluse (Indication géographique protégée), le domaine Château Fortia à Châteauneuf-du-Pape et le domaine Brunely à Sarrians. Certains sont présents les neuf jours que dure le Sia 2019 comme le syndicat des apiculteurs ou l’Etable Montilienne qui elle en profitera pour présenter ses productions de charcuterie dans quatre concours spécifiques.