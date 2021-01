Huit communes du Forez dans la Loire placées sous surveillance pour une suspicion de grippe aviaire

La Préfecture de la Loire vient de placer huit communes du Forez sous "Zone de Contrôle Temporaire", après la découverte des cadavres de cinq cygnes, atteints de grippe aviaire, près de trois étangs sur la commune d'Arthun. Une enquête sur ces animaux morts en cours.

Les huit communes concernées sont les suivantes : Arthun, Boën-sur-Lignon, Bussy-Albieux, Pommiers, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Saint-Étienne-le-Molard, Saint-Sixte. Elle se trouvent dans un rayon de cinq kilomètres autour des cygnes morts.

Qu'est-ce qu'une Zone de Contrôle Temporaire ?

La "Zone de Contrôle Temporaire" implique le confinement de toutes les volailles, y compris celles de basse-cour. Aucune volaille, aucun produit (viande, oeuf) ne doit sortir des exploitations, qu'elles soient commerciales ou non. Les mouvements de personnes, d'animaux et de véhicules doivent y être les plus limités possibles.

Des vétérinaires vont être chargés de visiter les exploitations et de vérifier l'application des mesures de confinement. Si aucun signe de contamination à la grippe aviaire n'est décelée, la surveillance sera levée. L'avifaune de la région sera particulièrement contrôlée.

La préfète de la Loire lance un appel à la vigilance de tous : vétérinaires, éleveurs, chasseurs, propriétaires particuliers de basses-cours et autres détenteurs d’oiseaux. Pour rappel, la grippe aviaire touche exclusivement les oiseaux et n'est pas dangereuse pour l'homme. Jusqu'ici, l'épidémie s'est concentrée dans le Sud-Est et en particulier dans le département des Landes.