Huit maraichers de l'Ille et Vilaine fournissent de l'électricité à 70.000 foyers

Ils sont nombreux à travers toute la Bretagne à avoir installé une centrale de cogénération sur leur exploitation, qui produit à la fois chaleur et électricité. L'occasion pour ces maraichers d'avoir une facture de chauffage à zéro, et de pallier les difficultés d'EDF sur notre territoire.

Au 1er novembre, le moteur de la centrale de cogénération va se remettre en marche jusqu'à début mars chez Pascal Laurent, maraîcher à Saint Erblon. Il a installé l'an dernier cette structure, composée de deux bâtiments. Au lieu de chauffer directement ses serres grâce au gaz, Pascal Laurent l'utilise désormais pour alimenter son ballon de combustion, de 2.000 mètres cube. Ensuite, la chaleur émise par le moteur de la centrale est totalement réutilisé dans les serres, tandis que la turbine ainsi activée crée de l'électricité :

"On revend ensuite l'électricité produite à EDF. Ça nous permet d'arrêter d'avoir des factures de gaz l'hiver, et l'été on est autosuffisants"