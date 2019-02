Huit petites stations météo connectées et prédictives en place désormais dans les vignobles de la cave Rhonéa

Par Jean-Michel Le Ray, France Bleu Vaucluse

Ces stations sont déployées sur 1 380 hectares de vignes exploitées par les vignerons adhérents de la cave qui regroupe quatre crus : Vacqueyras, Gigondas, Beaume-de-Venise et son muscat. Un dispositif pour mesurer au plus près la maturité des raisins et lutter contre l'apparition des maladies.