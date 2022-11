Huit tonnes de poissons sauvés au lac du Malsaucy après l'épidémie d'herpès de la carpe

8 tonnes de poissons sains et non vecteurs de la maladie ont pu être péchés, triés avant d’être relâchés ou conservés en réserve

L'heure est au bilan après la vidange complète de l’étang du Malsaucy pour récupérer des carpes touchées par l'herpès virose de la carpe koï , un virus très contagieux pour les poissons. L'objectif de cette pêche était de stopper l’épidémie, d'empêcher la contagion aux espèces menacées dans l’étang et dans les autres cours d'eau voisins. Ce type d'herpès n'est pas transmissible à l’Homme.

Au total, 8 tonnes de poissons sains et non vecteurs de la maladie ont pu être péchés, triés avant d’être relâchés ou conservés en réserve dans un étang avant de revenir peupler le Malsaucy. Les poissons malades et les espèces nuisibles comme les poissons chats, ont été euthanasiés. Le plan d'eau ainsi que le matériel nautique qui aura été en contact avec les poissons seront ensuite désinfectés. L’étang du Malsaucy restera a sec 3 mois environ, le temps d'effectuer des opérations de maintenance comme par exemple le curage des zones de dépôts de vase.