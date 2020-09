Huîtres d'Arcachon : bras de fer autour du nouvel arrêté encadrant les cabanes de dégustation

Le Comité régional de la conchyliculture (CRC) dépose un recours gracieux contre le nouvel arrêté préfectoral encadrant les dégustations d'huîtres sur les ports du Bassin d'Arcachon. Le texte est censé réguler cette pratique et éviter que les ostréiculteurs ne se transforment en restaurateurs.

Le syndicat ostréicole considère que le texte publié la semaine dernière va générer encore plus de contentieux qu'avant et freiner l'activité économique des cabanes. Si l'Etat ne revient pas sur certains points les ostréiculteurs menacent de saisir la justice administrative. Pour l'instant c'est un recours gracieux mais si d'ici deux mois la préfecture n'a pas revu sa copie ce sera un référé.

Ras le bol d'être pris pour un imbécile !

- Thierry Lafon, président du CRC

Pendant des mois le président du comité régional a été invité à participer à l'élaboration du texte et puis en février dernier plus rien, jusqu'à vendredi dernier, quand il apprend par la presse que l'arrêté a été publié au journal officiel. Sur la forme Thierry Lafon estime avoir été trompé et sur le fond il note plusieurs points de discorde. A commencer par cette nouvelle règle qui stipule que les huîtres présentées à la dégustation dans les cabanes devront avoir trempé au moins 6 semaines sur le parc de leur propriétaire.

Thierry Lafon demande plus de souplesse. Cette année entre 40 et 80 % des huîtres du Bassin d'Arcachon ont été décimées par une vague de mortalité. Est-ce-qu'on ne peut pas exceptionnellement autoriser un producteur à acheter quelques coquillages en Normandie pour compléter son stock ? Sur ce point en particulier Thierry Lafon espère pouvoir rouvrir les négociations.