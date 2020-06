Huîtres du Bassin d'Arcachon: Didier Guillaume au chevet d'une filière en souffrance

Didier Guillaume est venu déguster des huîtres mercredi soir à Gujan-Mestras, quelques jours après la réouverture des cabanes ostréicoles . Le ministre de l'agriculture est venu à la rencontre des producteurs du Bassin, leur apporter le soutien du gouvernement et annoncer quelques mesures.

Le ministre de l'agriculture est venu saluer mercredi soir la réouverture des cabanes ostréicoles sur le port gujanais de Larros, à deux pas des locaux de la Section régionale conchylicole qui représente les 315 producteurs du Bassin. Une venue symbolique de Didier Guillaume pour apporter le soutien du gouvernement à une filière durement touchée depuis le début de la crise du Covid-19.

La réponse du gouvernement à l'appel lancé par 28 députés du littoral

Fin mai, 28 députés avaient écrit au Premier ministre pour réclamer des aides en faveur des ostréiculteurs qui souffrent d'une chute des ventes à cause du confinement et de l'épidémie de coronavirus.. Certains professionnels expliquent avoir subi une perte de 80% de leur chiffre d'affaires. Les signataires demandent une exonération des cotisations sociales sur une période de 6 mois à compter du mois de mars, ainsi qu'une exonération des loyers et des redevances de l'occupation de l'espace public. Ces mesures sont similaires à celles mises en place pour le secteur du tourisme. Parmi les députés de territoires littoraux qui sont à l'origine de cette lettre, figure Sophie Panonacle, députée (LREM) du Bassin d'Arcachon.

Didier Guillaume est venu confirmer les promesses faites par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et annoncer également avoir obtenu de Bruxelles le déblocage d'un dispositif de compensation d'une partie des pertes du chiffre d'affaires subies par les ostréiculteurs.

Reste maintenant à ce que ces promesses deviennent réalité.