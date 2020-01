Huîtres et norovirus : des aides pour les ostréiculteurs bretons

Région Bretagne, France

Depuis le mois de décembre, des arrêtés préfectoraux ont été pris en Charente-Maritime, dans l'Hérault, la Manche, en Loire-Atlantique mais aussi en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan pour interdire la commercialisation d'huîtres à cause du norovirus. Ce virus est la cause la plus courante de la gastro-entérite.

Au total, ce sont donc sept départements et 23 zones de production qui sont concernées et en pleine période de fêtes, ces interdictions ont causé des préjudices financiers aux ostréiculteurs. Ce jeudi 9 janvier, dans le Morbihan, 300 personnes ont manifesté devant la communauté de communes d'Auray pour réclamer des investissements dans l'assainissement urbain. Les contaminations seraient en effet dues au ruissellement des eaux usées dans la mer.

Le ministère de l'agriculture a également indiqué avoir demandé aux préfet d'identifier au cas par cas les préjudices directs des fermetures des zones sur les conchyliculteurs. "L'ensemble des dispositifs d'aides aux entreprises en difficultés seront activés sur la base de ce diagnostic," indique le ministère. 400 entreprises seraient concernées dont 180 dans le Morbihan. "Nous allons avoir une dizaine de jours pour envoyer nos chiffres, nous sommes des victimes et il est hors de question que quelqu'un reste sur la touche," indiquait Renan Henry, ostréiculteur à Saint-Philibert dans le Morbihan à la sortie de la réunion.