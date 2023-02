Humour noir et satire : L214 dénonce dans une vidéo l'élevage intensif pratiqué par le groupe sarthois LDC

Informer sur l'élevage intensif pratiqué par le groupe LDC, telle est la démarche de la vidéo publiée le 20 février sur la chaîne YouTube "L'Ami des Lobbies". En 2018, L214 entre en discussion avec LDC pour convaincre l'entreprise d'adhérer à l'ECC (European Chicken Chart). Une charte qui engage les signataires à respecter certains critères d'élevage : comme recourir à des races de poulets adaptées au bien-être de l'animal et non à celles qui visent à faire grossir l'animal le plus vite possible, ou encore garantir une densité maximale de 30 kg de poulet par mètre carré. D'après L214, l'engagement de LDC dans cette charte est très largement insuffisant.

De l'humour noir pour dénoncer des pratiques cruelles

Dans la vidéo, tournée par des acteurs, le ton est satirique, et l'humour noir. C'est joué par des acteurs. Ils imitent une pub à la façon de celles du Gaulois, ou de Maître Le Coq, des marques phares derrière le groupe LDC. "De la lumière naturelle, un paysage de qualité et bientôt un SPA, une douche à l'italienne", pour dénoncer les pratiques insuffisantes du groupe pour le bien-être animal de leurs volailles.

"Pas d'engagement sur les points essentiels de l'European Chicken Chart"

Si LDC s'est engagée pour garantir une certaine luminosité au cours de l'élevage des poulets, ils ne se prononcent pas sur trois points : la méthode d'abattage par atmosphère contrôlée (10 fois moins longue que celle traditionnelle), la densité au mètre carré, et la race de poulet choisie. Leurs poulets sont parfois entassés jusqu'à 42 kg par mètre carrés, une des densités les plus élevées d'Europe. Là où l'ECC préconise une densité de 16. "C'est d'une grande cruauté pour des animaux qui ont besoin d'espace et qui, en fait, souffrent de leur génétique, du fait qu'ils grossissent pour faire de la viande très rapidement, au détriment de leurs organes et de leurs autres fonctions ", explique Léo Le Ster, chargé de campagne agroalimentaire chez L214. "Au-delà de 30 kg par mètre carrés, les vétérinaires affirment qu'il y a systématiquement des souffrances pour l'animal", ajoute-t-il.

Ne pas pointer du doigt les éleveurs

Là-dessus, Léo Le Ster est clair : "la démarche n'est pas de pointer du doigt les éleveurs. C'est le groupe LDC qui peut agir et changer les conditions d'élévage et d'abattage. Les éleveurs n'y sont pour rien, ils sont coincés dans des contrats", explique-t-il.

"Ils se cachent derrière leur image de marque Made in France"

Les supermarchés, comme Carrefour, Lidl, Intermarché, Aldi et bien d'autres, mais aussi les chaînes de restauration comme Pizza Pai ou Léon sont engagés sur les critères de l'ECC. "Ce qui est choquant, c'est que l'on estime que la viande des supermarchés Lidl, Carrefour, tous les supermarchés, sera mieux disante, en terme d'élevage, que celle des marques groupe LDC, comme Le Gaulois et Maître le Coq, qui, en fait, pratique l'élevage intensif", souligne Léo Le Ster. Pourtant, le groupe a fait des bénéfices record, y compris pendant la crise du Covid.

Depuis 2018, L214, avec d'autres associations, incite à des changements dans l'industrie concernant la volaille avec l'objectif d'y parvenir totalement en 2026.

Contacté, le groupe LDC n'a pas encore donné suite à nos sollicitations concernant la vidéo et la dénonciation de ces pratiques.