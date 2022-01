HVE : un label qui divise les viticulteurs de l'appellation Côtes de Bourg

Dans le cadre de la loi Egalim, en 2030 tous les viticulteurs devront être certifiés HVE. Un label pour obliger ces professionnels à travailler de façon plus vertueuse pour l'environnement. Les viticulteurs en bio depuis longtemps sous appellation Côtes de Bourg n'en veulent pas.

Des viticulteurs bio de l'appellation Côtes de Bourg dans le nord de la Gironde s'opposent à l'obligation d'être certifiés HVE "Haute valeur environnementale" d'ici à 2030 dans le cadre de la loi Egalim. Ils sont en désaccord avec l'ODG, l’organisme de défense et de gestion de l’appellation Côtes de Bourg qui aurait souhaité que le nouveau label devienne obligatoire dès l'année 2025. Ce qui aurait fait de cette appellation la première à rendre cette certification imposée à tout ses viticulteurs.

Décision mise en pause

La décision de l'ODG remonte au mois de février 2020, lorsque l'assemblée générale des viticulteurs de l'appellation a voté à 82% cette obligation. Selon l'organisme de défense et de gestion de l'appellation, il était inutile d'attendre 2030 pour imposer la certification HVE. Ce qui a provoqué une levée de boucliers de la part de viticulteurs bio de l'appellation. Les viticulteurs réfractaires n'auraient plus été autorisés à vendre leur vin sous l'appellation Côtes de Bourg.

Mais aujourd'hui, l'appellation Côtes de Bourg a mis en pause sa volonté d'appliquer de manière précoce le label HVE pour ses viticulteurs. Elle attend de nouvelles modifications des textes par l'INAO. Une commission d'enquête diligentée par l'Institut National de l'origine et de la qualité est en cours. D'ici à 2030, elle devrait proposer plusieurs certifications possibles pour être plus proche des valeurs des viticulteurs.

Des viticulteurs bio, refusent le HVE

" Le HVE est en décalage total avec une agriculture bio" un viticulteur qui préfère rester anonyme.

Des viticulteurs bio de l'appellation parmi les 25% que compte Côtes de Bourg, attendent ces nouvelles modifications avec impatience car ils considèrent le label HVE en "décalage total avec un mode de culture biologique". Si le label HVE doit permettre aux viticulteurs de travailler de façon plus respectueuse de l'environnement en obligeant par exemple le retraitement des eaux de lavage des chais ou en plantant plus de haies sur leurs parcelles, il autorise aussi l'utilisation des pesticides dont certains sont considérés comme cancérigènes.

Bien que les labels bio et HVE ne soient pas incompatibles, pour certains viticulteurs en agriculture biologique, impossible d'être rattaché à un label qui autorise l'utilisation de pesticides. De plus, ces viticulteurs bio ne voient pas l'intérêt d'une nouvelle certification accompagnée d'un nouveau cahier des charges alors que l'appellation bio est beaucoup plus restrictive.

En tout cas les 270 viticulteurs de l'appellation Côtes de Bourg qui produisent ensemble 25 millions de bouteilles par an et l'ODG regrettent une telle polémique autour du HVE, "puisqu’elle nuit à l'image des Côtes de Bourg".