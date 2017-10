"Il a ronflé et j'ai compris que ça allait mal se passer" : le témoignage d'une agricultrice attaquée par son taureau

En Auvergne, chez les agriculteurs, 46% des accidents du travail sont liés aux animaux. Brigitte Tardieu, exploitante à Lastic dans le Cantal, a été gravement blessée en 2014. Elle témoigne pour "libérer la parole dans la profession".

Brigitte Tardieu n'a rien oublié. Trois ans après l'accident, l'éleveuse laitière de Lastic (Cantal) en fait encore des cauchemars la nuit : "j'ai l'impression que le taureau me souffle dans le cou, c'est terrible". Le 24 octobre 2014, alors qu'elle venait de terminer la traite dans un épais brouillard, Brigitte Tardieu a escorté ses bêtes dans un champ. C'est à ce moment là qu'un de ses taureaux l'a surprise : "il est venu vers moi, il réagissait à ma voix donc je lui ai dit de se retourner. Quand il m'a entendue, bizarrement, il a baissé la tête et il a ronflé. Là, j'ai compris que ça allait très mal se passer..." Bloquée entre deux talus, l'agricultrice a été violemment renversée par son taureau. "J'ai senti qu'il me soulevait en l'air, et ça a été le trou noir".

Un mois d'hôpital et de longues semaines de rééducation

L'exploitante agricole est retrouvée inconsciente, dans un champ, par son époux avec qui elle travaille. Brigitte Tardieu est transportée à l'hôpital où elle restera un mois. Elle est "brisée" : fracture du bassin, foie perforé par des côtes fêlées ou déplacées. "Trois mois plus tard, on a également découvert que j'avais trois dents cassées jusqu'à la racine. Il a fallu me les arracher... là, j'ai pleuré !". Il s'ensuivit de longs mois de rééducation. Aujourd'hui, fière d'être sur ses deux jambes, elle n'explique toujours pas pourquoi ce taureau a mal réagi.

Il faut que les agriculteurs osent parler de ces problèmes"

À 56 ans, Brigitte Tardieu veut témoigner pour "les jeunes", et pour ne pas que ces accidents arrivent à d'autres. "Sur une exploitation, les gens ne parlent jamais des problèmes, il faut crever l'abcès", explique-t-elle. L'éleveuse s'était plusieurs formés à la conduite des engins agricoles, jamais pour la manipulation des animaux. Elle raconte qu'elle ne se sentait "pas interpellée" par ce problème : "je ne pensais pas qu'un animal puisse être dangereux, parce qu'on les côtoie tellement souvent... Pour nous, c'est comme un chien, malgré le fait qu'il fasse une tonne. Je pensais que le danger dans notre profession, c'était le matériel, pas les animaux. Je me suis bien trompée !"

Un accident du travail sur deux est lié aux animaux

46% des accidents sont liés aux animaux en Auvergne, d'après la MSA. "Les agriculteurs peuvent se faire bousculer, se faire encorner, ou encore tomber", explique Patrice Grelon, directeur adjoint de la mutualité sociale agricole dans la région, "c'est un risque important puisque c'est presque la moitié des accidents du travail qu'on observe. Pour le reste, il s'agit de chutes en hauteur, comme la descente de tracteur, ou de risques liés à l'utilisation de produits phytosanitaires".

Brigitte Tardieu a été accidentée sur son exploitation, à Lastic dans le Cantal. © Radio France - Justine Dincher

Une formation d'une journée

Pour prévenir tous ces risques, la MSA fait intervenir, partout dans la région, une équipe pluridisciplinaire composée de huit médecins, trois infirmières et huit conseillers en prévention. Marie-Eve Baillon, installée au Puy-en-Velay (Haute-Loire), organise par exemple des formations d'une journée pour apprendre à manipuler les bêtes : "le matin, c'est une partie théorique. On parle du comportement animal, c'est-à-dire comment les bovins voient et entendent, et l'importance du toucher aussi. On parle également du chien de troupeau qui peut être un partenaire de sécurité sur l'exploitation. L'après-midi, on passe à la pratique : on voit les installations de contention, on apprend à faire des licols, des nœuds, et puis, on aborde les techniques d'approche des animaux."

Brigitte Tardieu, l'agricultrice accidentée, intervient dans les lycées pour raconter son histoire aux jeunes. Elle conseille de suivre ces formations, "c'est même une obligation", sourit-elle aujourd'hui. La MSA d'Auvergne organise entre 20 et 30 formations pour la manipulation d'animaux chaque année.