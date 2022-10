"Il aurait fallu prolonger la réduction du prix du carburant pour les pêcheurs" estime le comité Comité Corse

Au début de la saison, les grossistes et les restaurateurs "ont joué le jeu" et augmenté légèrement les prix, confirme le président du comité régional des pêches de Corse (illustration)

"Si la crise continue et qu'il n'y a plus d'aide, cela va poser des soucis", s'inquiète Daniel De Fusco, le président du comité régional des pêches de Corse, alors que la remise de 35 centimes par litre de carburant accordée aux pêcheurs pour faire face aux augmentations de tarif a pris fin le vendredi 30 septembre. Elle avait été mise en place le 17 mars et devait initialement prendre fin le 31 juillet. "La saison n'est pas tout à fait terminée", précise-t-il.

Sur le continent, les pêcheurs demandent à la grande distribution d'augmenter les prix du poisson pour mieux faire face aux tarifs élevés des carburants. "Ici, très peu travaillent avec la grande distribution", rappelle Daniel De Fusco, "mais, dès le début de l'été, les restaurateurs et les grossistes ont joué le jeu avec des augmentations entre 10 et 20% maximum".

D'autres inquiétudes pour les pêcheurs d'Ajaccio

Selon Xavier D'Orazio, le premier prud'homme d'Ajaccio, cette remise n'a été que très peu réclamée pas les pêcheurs de la ville. "Il y a beaucoup de paperasse, beaucoup perdent de la patience et ne le font pas", soupire-t-il, précisant qu'il n'y a pas nécessairement à s'inquiéter d'une potentielle augmentation du prix du poisson pour le moment. Pour Xavier D'Orazio, les inquiétudes sont ailleurs : "la météo est de plus en plus mauvaise donc on sort de moins en moins, et la ressource se fait de plus en plus rare", détaille-t-il, qualifiant la saison de pêche à la langouste "catastrophique" cette année. Reste à savoir si celle des oursins sera meilleure, malgré les pics de température atteints cet été : jusqu'à 30,7 degrés enregistrés au large des côtes corses.