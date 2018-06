Issoudun, France

C'est un amoureux de la gastronomie berrichonne et il a envie de faire partager sa passion. Un habitant d'Issoudun, dans l'Indre, lancera en octobre prochain une boutique en ligne de produits berrichons : la-bouchure.fr. Il sillonne déjà le Berry à la recherche des meilleurs produits, il vous fera ensuite partager ses coups de cœur et découvrir les portraits de producteurs qui vont avec.

Installé à Issoudun depuis vingt ans

Sébastien n'est pas berrichon, il est tourangeau d'origine. Mais il est installé à Issoudun depuis vingt ans, il possède une maison d'édition et publie des livres régionaux sur le Berry. "J'ai des livres aussi bien sur Bourges et Châteauroux, mais ça peut être aussi des monographies, des contes et légendes, ou des romans historiques".

Quand je pars la journée, je m'arrête manger chez les producteurs"

Dans le cadre de son travail, il est amené à se déplacer, dans l'Indre et le Cher pour livrer les libraires, rencontrer les auteurs, c'est comme ça qu'il s'arrête chez les producteurs. "Quand je pars la journée, je m'arrête manger, _je peux tomber dans une boulangerie ou une épicerie qui fait des produits régionaux, donc j'en profite pour en acheter_, le soir venu, j'y goûte (...) de temps en temps, quand ce sont des ingrédients comme la farine de lentilles, on fait des crêpes avec... tous les produits que j'aime seront sur ce site".

La Capricieuse, liqueur au lait de chèvre, fabriquée en Berry © Radio France - Jonathan Landais

"Tout ce qui touche à la gastronomie m'attire" Copier

En dehors des classiques, lentilles vertes et sucrine du Berry, qu'a-t-il donc découvert de bon ? "Vous avez des fabricants de pâtes, de bières, vous avez le Berry Cola pour ceux qui connaissent et qui est fabriqué à _Villedieu-sur-Indre_". Il vendra aussi les barres de céréales Germline, fabriquées à Sancoins, les fameuses potions de sorcières, les tisanes fabriquées à Montipouret. "Cette même entreprise va commercialiser des chocolats sous le nom de la chocolaterie de la Vallée Noire".

Les chocolats dont parle Sébastien sont fabriqués à Montipouret. © Radio France - Jonathan Landais

Faire se rencontrer les deux Berry

Contrairement aux apparences, il assure que certains produits berrichons ne dépassent pas forcément la frontière entre l'Indre et le Cher. "Les croquets de Charost, dans le Cher ne sont pas très présents, c'est plutôt les sablés de Nançay, alors que dans l'Indre on trouve rarement des sablés de Nançay, _il y a une notion de département qui est quand même assez spécifique aux produits gastronomiques_". C'est donc aussi l'idée de ce site : faire se rencontrer les deux Berry.

Sébastien met déjà en ligne des portraits des producteurs qu'il rencontre. "Je ne parle pas seulement de leurs produits, mais aussi d'eux, comment ils ont commencé, quels sont aussi leurs intérêts... des gens qui me ressemblent, tout simplement, _je parle des gens que j'aime, des produits que j'aime_". Un site décidément 100% berrichon : même le nom "la bouchure" fait référence à ces haies que l'on trouve dans certains bocages, notamment dans le Boischaut. Sébastien a fait également fabriquer des sacs en papier à l'effigie de sa marque par l'entreprise Blanc Emballages basée près d'Ardentes.