"Il est encore un petit peu tôt pour parler de sécheresse" selon le patron de la FDSEA de Meurthe-et-Moselle

Alors que la France connaît une vague de chaleur la semaine du 9 mai, et que le ministère de l'Agriculture s'inquiète pour les cultures de céréales, le président de la FDSEA de Meurthe-et-Moselle tempère. Pour l'instant, "il est encore un peu tôt pour parler de sécheresse" dans notre département.

On attend 28 degrés à Nancy, 26 à 27 degrés dans la plaine et au pied des Vosges ce mercredi 11 mai. Pourtant, alors que 15 départements français sont déjà en vigilance ou en alerte sécheresse, les agriculteurs meurthe-et-mosellan sont relativement sereins. "Il est encore peut-être un petit peu tôt pour parler de sécheresse" assure le président de la FDSEA 54 Luc Barbier, sur France Bleu Sud Lorraine.

"Pour le moment, les cultures tiennent"

"Oui il fait sec, et on a un manque d'eau sur le début de l'année comparé à il y a 10 ans" reconnait le patron du syndicat d'agriculteurs, mais ce n'est pour l'instant pas catastrophique. "Pour le moment les cultures tiennent, il y a peut-être quelques problèmes ici ou là à faire lever les dernières cultures semées, mais pour le reste ça tient et ça va plutôt pas mal" rassure Luc Barbier.

Une meilleure gestion de l'eau en amont

Ce qui l'inquiète, c'est si la chaleur persiste, car les plantes sont en pleine pousse, une croissance qui nécessite déjà beaucoup d'eau, mais elles en consommeront encore plus pour réguler leur température.

Il plaide pour une meilleure gestion de l'eau en amont, car sur l'année, il n'y a pas de déficit hydrique dans notre département selon lui.