"Il faut convaincre les jeunes de manger de l'agneau" disent les éleveurs ovins réunis en assemblée générale en Ardèche

Vogüé, France

Il y en aura surement sur vos tables en ce weekend de Pâques. L'agneau en gigot reste un plat typique de la période, même si la consommation de cette viande baisse en France. C'est le constat de la fédération nationale ovine, dont les membres et les représentants étaient réunis à Vogüé, en Ardèche, ce vendredi pour leur assemblée générale.

Des steaks et des nuggets d'agneau pour séduire le jeune public

"La consommation de viande en générale baisse relativement rapidement", explique Alain Crozier, le président du syndicat départemental ovin de l'Ardèche. "C'est aussi vrai pour l'agneau qui a aussi le petit handicap d'être réputé comme étant une viande forte, alors que souvent les gens n'ont jamais goûté."

"La difficulté aujourd'hui, c'est que les jeunes mangent beaucoup de burgers", poursuit Alain Crozier. "Il faut donc travailler sur les formes pour qu'ils consomment de l'agneau et en connaissent vraiment le goût." Du steak haché d'agneau à la place du bœuf ou encore des nuggets, les professionnels de la filière ne manquent pas d'idées pour promouvoir leur produit.

Pour séduire le jeune public, la Région Auvergne-Rhône-Alpes veut aussi instaurer une journée de l'agneau dans les cantines des lycées, en partenariat avec la fédération nationale ovine, et faire la promotion de l'agneau dans les lycées hôteliers de la Région pour inciter les élèves à travailler d'avantage cette viande.

Choisir de l'agneau français pour soutenir la filière

Les éleveurs en appellent aussi au patriotisme culinaire des consommateurs. Ce qui n'est parfois pas simple dans certains rayons de supermarchés. "On a des exemples où on trouve des barquettes d'agneau néo-zélandais au milieu d'un rayon d'agneau français avec une petite étiquette promotion", confie Michèle Boudoin, la présidente de la fédération nationale ovine. "Le consommateur pense acheter français ou européen mais ce n'est pas le cas. Il faut être vigilant et pouvoir indiquer au consommateur que si la viande est moins chère, c'est qu'elle a parcouru 22 000 kilomètres en bateau avant d'arrivée dans les rayons. Ce n'est pas la même chose qu'un agneau abattu il y a 8 jours. Les emplettes des consommateurs sont les emplois de nos éleveurs."