“Il faut mieux organiser l’exploitation des fermes pour attirer les jeunes” - Jean-Yves Heurtin

C'est la journée de la Normandie ce lundi au Salon de l'Agriculture à Paris. L’occasion de mettre en valeur les produits locaux en présence de 118 producteurs de la région, réparties sur les près de 500 m² du Pavillon normand. Cette journée thématique est aussi l’occasion de faire le point sur cette profession d'agriculteur qui peine à attirer les jeunes. Jean-Yves Heurtin, vice-président de la Chambre régionale d'agriculture, était ce lundi matin notre invité France bleu Normandie.

France Bleu : La pyramide des âges fait un constat alarmant : 55% des agriculteurs pourront prendre leur retraite dans 10 ans. Il faut attirer des jeunes ?

Jean-Yves Heurtin : Les jeunes sont toujours intéressés par les métiers agricoles, même si en ce moment, peut-être un petit peu moins. Mais la vraie difficulté, c'est justement de trouver des organisations d’exploitation qui puissent permettre que le métier reste vivable. Parce que les jeunes, même passionnés par leur métier, ne veulent pas sacrifier leur vie personnelle et familiale. Et donc il faut arriver à organiser les choses dans ce sens.

France Bleu : Quel est l’exemple d’une organisation satisfaisante ?

Jean-Yves Heurtin : Ça va être une organisation où les jeunes exploitants vont pouvoir se libérer un peu de temps, par exemple pour pouvoir partir en vacances. Les jeunes agriculteurs sont comme beaucoup de nos concitoyens, ils souhaitent profiter de leurs loisirs, même si bien souvent, leurs souhaits sont plus modestes que le reste de la société.

Quelles solutions face à la crise de l’eau ?

France Bleu : L'Agriculture est confrontée, un peu comme tous les Français, aux menaces de sécheresse. Emmanuel Macron a appelé samedi à un plan de sobriété de l'usage de l'eau. Est ce que vous, agriculteurs, vous vous sentez visés ?

Jean-Yves Heurtin : Sur l’usage de l’eau, il faut quand même rappeler que l'irrigation en Normandie, ça ne représente que deux, voire 3 % de l'eau utilisée au global. Donc voyez, si c'est infime.

France Bleu : Ça signifie qu'il n'y a pas d'effort à faire ?

Jean-Yves Heurtin : Non. Ce n'est pas ce que je dis, mais il y a des régions où ça pèse beaucoup plus lourd. Et il ne faudrait pas que la société pense que la gestion de l'irrigation d'une façon différente permettra de régler le problème de l'utilisation de l'eau en Normandie. Je pense que c'est comme si, comme l'énergie, chacun d'entre nous a ses responsabilités.

France Bleu : Emmanuel Macron a appelé à mieux récolter l'eau de pluie en continuant par exemple à investir dans des retenues collinaires. Est ce que même ici en Normandie, c'est une solution sur laquelle il faut vraiment réfléchir.

Jean-Yves Heurtin : C'est bien que le président fasse des déclarations comme ça. Quand on parle de réserves collinaires, ce n'est pas d'aller prélever de l'eau dans les sous sols, c'est bien utiliser l'eau de ruissellement qu'il y a en excès sur la période hivernale. Maintenant il faudrait aussi que les crayons soient de la même longueur dans certains services administratifs, pour signer les autorisations pour pouvoir le faire. Il faut qu'on puisse s'adapter pour répondre aux attentes alimentaires de demain.