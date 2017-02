Il faut protéger la race montbéliarde

Un changement de règlementation européenne doit intervenir en 2017, pour l'anticiper l'ensemble des organismes de sélection et de développement de la race montbéliarde ont décidé de l'anticiper pour protéger la race.

Rester unique

Philippe Maitre, le directeur de l'organisme de sélection de la race Montbéliarde préfère en sourire mais il reconnait que la nouvelle réglementation européenne aurait pu mettre en danger la race. L'organisation générale de la sélection permettra désormais d'avoir plusieurs règles du jeu et plusieurs organismes de sélection. En France, dit Philippe Maitre on a choisi de rester groupé et de proposer une organisation et un socle commun qui permettra à la montbéliarde de rester unique . Nous continuerons de décider des critères de la race pour s'assurer qu'il n'y ait pas 2,3 ou 4 modèles de montbéliardes différents.

Le risque de copie existe

Le risque de copies de la montbéliarde existe, le but justement de l'organisation qui est en train d'être mise en place est d'éviter ce type de dérives. car à ce jour il n'y a pas de label , pas d'appellation, il n'est pas possible de déposer la race montbéliarde comme une marque du coup dit Philippe Maitre il faut que le produit se distingue et soit le meilleur.

plus d'un million de montbéliardes dans le Monde

Malgré ce risque de copies, Philippe Maitre, le directeur de l'organisme de sélection de la race Montbéliarde n'est pas très inquiet. A ce jour il existe plus d'un million de vaches laitières montbéliardes dans le monde. L'an passé 13 000 jeunes animaux sont partis vers l'Algérie et le Maroc essentiellement mais aussi vers la Russie ou le Sénégal . Le développement est croissant c'est pour cela que nous allons nous organiser pour ne pas détruire cette dynamique bien huilée.