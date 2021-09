"Il faut que les agriculteurs soient compris par les citoyens", appelle la FNSEA Centre-Val-de-Loire

Plusieurs centaines d'agriculteurs réunis à Niort, dans les Deux-Sèvres. Le congrès national de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) ce mardi 21 septembre. Pendant trois jours, le principal syndicat agricole va débattre et échanger sur les problématiques auxquelles sont ils sont confrontés.

"La principale préoccupation, c'est que les agriculteurs retrouvent le moral quelle que soit les productions", explique Florent Leprêtre, président de la FNSEA pour la région Centre-Val-de-Loire. Invité de France Bleu Berry ce mardi, il a souhaité que les agriculteurs puissent "être compris par les citoyens". Selon lui, "il y a besoin de réconciliation de nos activités agricoles qui sont de plus en plus éloignées de l'attente sociétale".

Manque de main d'œuvre pour les récoltes

Pendant le congrès, le manque de main d'œuvre devrait être évoqué. Le Berry est concerné par cette problématique, notamment les viticulteurs et les arboriculteurs, qui peinent à trouver des bras alors qu'on est en pleine période de vendanges et de récolte. "80% des postes ne sont pas pourvus, estime Florent Leprêtre. C'est une chance d'avoir de l'agriculture, on propose des postes de saisonniers et ils ne sont pas pourvus. C'est fort regrettable".

Conséquence : des pertes pour les producteurs. "La récolte de pommes ou de poires ne peut pas attendre Noël, donc ce sont des denrées périssables", regrette-t-il. Selon lui, ce n'est pas un problème de rémunération. "L'agriculture rémunère correctement les salariés", assure le président de la FNSEA de la région, même s'il reconnaît qu'il faut encore s'améliorer sur la promotion de ces emplois.

La loi Égalim 2 pour une meilleure rémunération des agriculteurs ?

Également au coeur des préoccupations des agriculteurs : la loi Égalim 2. Elle arrive au Sénat dans les prochains jours. "Ce qu'on en attend, c'est qu'on puisse remettra l'agriculture française avec un drapeau bleu blanc rouge, explique Florent Leprêtre. C'est extrêmement important, parce qu'on voit bien qu'au moment de l'achat, les consommateurs priorisent l'agriculture française".

"Notre organisation a voulu qu'on fasse reconnaître l'agriculture française jusqu'à l'étal. Je ne comprends pas qu'à Bruxelles, ils aient voulu gommer cette identification là, réagit-il. Je pense que c'est comme cela qu'on conservera la diversité de l'agriculture sur tous nos territoires en France et en région Centre-Val-de-Loire. On a grand espoir d'arriver à rétablir ceci".

