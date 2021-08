Il faut sauver des poules manchoises à la retraite

Ça vous tente d'avoir une poule à la maison ? De récupérer des oeufs jusqu'à 5 fois par semaine ? Mais surtout, de les sauver de l'abattoir ? Samedi 14 août, 6.000 poules pondeuses partent à la retraite à Moulines (Manche). Elles ont 18 mois et le label rouge. L'éleveur, Jean-Baptiste Delante a décidé pour la première fois de passer par l'association "Les Caquetteuses" afin d'organiser cette vente.

Le départ en retraite des poules

Comme tout le monde, il faut partir à la retraite un jour au l'autre. Mais pour les poules, ça va vite ! Après une carrière en élevage de 12 mois, le travail, c'est terminé. En tout cas, au moins dans l'industrie de l'oeuf. La poule est jugée moins productive. Mais chez vous, elle pourra pondre jusqu'à 5 oeufs par semaine.

Ça coûte combien une poule ?

C'est la question que tout le monde se pose. L'association "Les Caquetteuses" conseille aux éleveurs de ne pas dépasser les 2 ou 3 euros. Sachant qu'en magasin, les prix vont de 12 à 40 euros. L'association bretonne basée à Sérent dans le Morbihan précise également qu'une poule ne peut pas vivre seule. Il faut donc en acheter deux au minimum. Mais deux poules, ça fait plus d'oeufs ! Et c'est plus rentable pour l'éleveur, en tout cas, pour Jean-Baptiste Delante à Moulines.

Le prix de revente par le biais de l'association et à l'abattoir n'est pas du tout le même. On gagne un plus d'argent en les revendant à des particuliers et en plus, les poules sont sauvées.

Jean-Baptiste Delante a fixé les tarifs : 3 euros la poule, 15 les six.

Une solution alternative pour les éleveurs

Manon Dugas est bénévole au sein de l'association "Les Caquetteuses", l'association existe depuis un an.

Les abattoirs nous aiment pas trop. On permet aux éleveurs une solution alternative. Chaque année les éleveurs passent par l'abattoir, c'est la loi, mais c'est jamais une bonne période pour eux.

Une solution amenée à se développer davantage, les demandes sont déjà nombreuses : "on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes !"

250 à 300 poules déjà réservées

Si vous souhaitez adopter une poule samedi 14 août entre 10h et 12h, il faut réserver en amont. En contactant par SMS Manon Dugas au : 0658551192. Puis indiquer : réservation Moulines, vos coordonnées complètes, nombre de poules souhaitées. L'adresse de l'éleveur vous sera envoyée la veille.

Il est également possible de réserver des poules directement depuis le site "Les Caquetteuses", en cliquant ici.

L'association précise : "le jour de l’adoption, nous vous demandons de venir avec de quoi transporter vos cocottes. Il faut que ce soit solide, aéré et suffisamment grand ! Faites attention au temps de route, nous sommes en été et les poules ne supportent pas une chaleur trop forte. _Nous nous réservons le droit de refuser leur départ si les conditions ne sont pas appropriées à leur bien-être._"