"Il faut sauver les poules" : distribution ce samedi matin à Chaumes-en-Retz

Il faut sauvez les petites poulettes!!! Régulièrement, les éleveurs envoient leurs poules pondeuses à l'abattoir car il faut désinfecter et nettoyer les enclos et les poulaillers selon des normes sanitaires très strictes. La phase de désinfection notamment avec tous les produits antibactériens prend du temps, jusqu'à deux mois, et les éleveurs n'ont ni les moyens ni la logistique pour héberger leur volaille ailleurs.

50 millions de poules abattues chaque année

50 millions de poules disparaissent ainsi chaque année en France. L'entreprise "Poule pour tous" basée près de Nantes se bat pour limiter les dégâts et en a sauvé 50.000 l'an dernier.

Exemple ce samedi matin entre 9h et 13h dans cet élevage bio de Chaumes-en-Retz. 350 poules sont vendues 7 euros chacune, "un prix très attractif" rappelle Thomas Dano de Poule pour Tous. "Alors d’accord ces poules ne sont plus toute jeunes et leur rythme de ponte va baisser mais elles seront encore actives pendant trois ou quatre ans, un millier d’œufs chacune. Ça en fait des gâteaux et des omelettes!" s'exclame Thomas Dano qui rappelle aussi l'intérêt écologique de la poule. Une poule recycle 150 kilos de déchets alimentaires par an. "Non seulement vous sauvez une poule de l'abattoir, mais en plus vous faîtes du bien à votre porte-monnaie et à la planète, c'est un cercle vertueux".

Réservation en ligne obligatoire

Si vous voulez sauver une poule de Chaumes-en-Retz, attention, il faut d'abord réserver en ligne avant de venir sur l'exploitation car la traçabilité de l'animal est obligatoire.

Les réservations sont donc obligatoires au 0 891 03 46 34 ou sur le lien suivant : https://www.poulepourtous.com/adopter-mes-poules/pays-de-la-loire/