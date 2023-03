"Il faut soutenir la filière bio" : l'appel de plusieurs producteurs au Salon de l'agriculture à Paris

France Bleu Mayenne est en direct du Salon de l'agriculture à jusqu'à 9h ce mercredi, matinale spéciale depuis la porte de Versailles à Paris pour faire le point sur de nombreux sujets avec les acteurs du secteur.

La filière bio souffre depuis un an. Après l'envolée de la consommation pendant la crise sanitaire, le soufflé est retombé. Brigitte Pottier est productrice de fruits près d'Isigny Saint-Mère dans le Calvados depuis 2015, elle fait notamment du jus de pommes et des confitures, de cerises, d'abricots, de figues... ses ventes avaient été dopées après le premier confinement en 2020. Mais depuis la fin de l'année 2021, elle a beaucoup plus de difficultés.

"Il y avait effectivement l'effet bio, une vague, qui disait que c'était vraiment bien, qu'il fallait encourager la production bio, explique l'agricultrice qui travaille à côté comme fonctionnaire. Les aides publiques étaient beaucoup plus importantes. À titre individuel, elles ont été divisées par deux ces deux dernières années. Ça veut dire qu'en fait, on est censé équilibrer nos comptes intégralement avec la bio, en sachant que nos charges ont augmenté, toutes nos cotisations ont augmenté et notre prix est inchangé."

Pour Brigitte Pottier, il faut une politique publique forte pour le bio, avec par exemple des locaux mis à disposition pour des ventes en circuits courts. Avis partagé par Loïc Madeline l'un des secrétaires nationaux de la Fédération nationale d'agriculture biologique : "Il faut la soutenir dans cette période difficile et il faut encourager à l'obtention de ce qu'on a prévu dans les lois, à savoir 20 % [de bio] dans les cantines. Et puis, cette trajectoire de conversion, c'est une opportunité écologique."

La France a pour objectif d'avoir 18 % de sa surface agricole en bio d'ici 2027. La commission européenne lui en demande 25 % en 2030.