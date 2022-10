“Il faut taxer les superprofits pour aider les agriculteurs” - Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne

Le Préfet de l'Orne organise une réunion aujourd'hui avec les acteurs de la filière agricole dans un contexte d’urgence absolue. Certains agriculteurs n'auront plus d'électricité à partir du 15 octobre. Leur contrat est arrivé à terme et ils ne parviennent pas à trouver de fournisseurs à des prix abordables. Nathalie Goulet participera à cette réunion. La sénatrice de l’Orne estime que le gouvernement doit mettre en place “un quoi qu’il en coûte” de l’énergie pour l’agriculture, comme il y a eu un “quoi qu’il en coûte” au moment de la crise sanitaire. Au nom de la souveraineté alimentaire.

Nathalie Goulet : J'ai été saisi par différentes structures agricoles, notamment pour des ruptures de contrats de fournisseurs alternatifs d’électricité. Le cas de la coopérative Biocer est symptomatique. Elle concerne 280 sociétés et exploitations en Normandie, dont 26 dans l’Orne. Elle est confrontée à une rupture du contrat au 15 octobre et une proposition aux forceps d'un nouveau contrat qui portera sa facture d’énergie à plus d’un million d’euros, contre de 285 000 € actuellement, c'est insoutenable. Beaucoup d’autres agriculteurs vivent la même situation.

France Bleu : Tous les chefs d'entreprise subissent ces difficultés face aux prix de l'énergie. Mais vous réclamez un dispositif particulier uniquement pour les agriculteurs ?

Nathalie Goulet : Je pense qu'il y a une urgence. Évidemment, je ne néglige pas du tout le poids de cette augmentation pour toutes les entreprises. Mais j'appelle à l'attention sur le secteur agricole, qui est évidemment très, très important pour notre région, mais surtout parce que c'est notre souveraineté alimentaire. On n'a pas le temps de palabrer, il faut agir et tout de suite. Des contrats vont être rompus au 15 octobre. Ou alors les agriculteurs vont devoir conclure dans des conditions tout à fait aberrantes, des contrats qui ne pourraient pas tenir parce que les prix ne sont pas au rendez vous.

“Taxer les superprofits” - Nathalie GOULET

Je pense qu'il faut un dispositif global qui est aussi lié à la structure du prix de l'énergie après l’ouverture à la concurrence. La France a donné de l'électricité aux alternatifs qui ensuite ne jouent plus le jeu. Nous avons un problème global de fixation du prix de l'énergie, qui est moins cher en Espagne. Si on veut compenser tout ça, il va falloir taxer les superprofits des groupes énergétiques qui ont fait un profit énorme, mais aussi des laboratoires et de l’industrie du luxe.

France Bleu : Taxer tous les superprofits, au-delà des fournisseurs d'énergie. Vous êtes par exemple sur la ligne de la NUPES ?

Nathalie Goulet : Mon groupe, le groupe centriste au Sénat, a déposé un amendement global et c'est normal. Vous avez plein de secteurs qui ont fait énormément de profits pendant la crise sanitaire et qui ont été aidés. C'est le moment de faire jouer la solidarité, c’est à ça que sert l'impôt.