Il met de la "crème solaire" sur ses noyers pour réduire les effets de la sécheresse en Dordogne

La canicule et la sécheresse perturbent les cultures et notamment celle de la noix en Dordogne. Certaines ont "brûlé" sous les fortes chaleurs. Pour protéger une partie de son verger, ce producteur de noix de Castels près de Saint-Cyprien applique un mélange d'argile et d'eau.