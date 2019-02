Il n’y a pas d’éleveur Creusois, cette année sur le podium de la race Limousine

Creuse, France

Les éleveurs creusois n'ont malheureusement gagné aucun prix cette année, lors du concours de la race Limousine au salon de l'agriculture. Cinq bovins, issus de quatre élevages avaient pourtant été sélectionnés cette année.

Une 4e place pour Lucifer

Le taureau creusois le mieux classé concourrait dans la catégorie des plus de 43 mois. Il s'agit de Lucifer, un bovin présenté par le Gaec Lagautrière Père et Fils, de Villard. Les éleveurs ont aussi emmené Lino, un taureau plus jeune, qui termine 5e dans sa catégorie.

Pas de médaille pour les Creusois cette année © Radio France - Camille André

Les autres participants, Michel et Françoise Peyrot à Valliere avec leur taureau "Major", Jeremy Lagautriere , de Saint-Sulpice-Le-Dunois avec son taureau "Minus" et Jeremy et David Desassure, de Chéniers avec leur vache"Love" oscillent entre la 5e et la 7e place dans leurs catégories respectives

Un taureau né en Creuse obtient le 1er prix

La Creuse n'est pas complètement absente pour autant. Parmi les bovins qui ont raflé les premiers prix cette année, se trouve un jeune taureau du nom de Mercure. Il s'est imposé dans la catégorie des 19 à 31 mois. Ce bovin a été présenté par le Gaec Hilaire, basé à Masseret, en Corrèze. Cependant, c'est bien dans notre département que ce Taureau a vu le jour.