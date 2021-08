"Il n'y aura pas de miracle" : les vignerons de Savoie s'attendent à une petite récolte cette année

Après les épisodes de gel, les pluies excessives de cet été et les maladies qui réapparaissent comme le mildiou, les viticulteurs de Savoie ne s'attendent pas à une grande année. Les pertes seront grandes, et les vendanges débuteront mi-septembre pour les cépages les plus précoces.

Le millésime 2021 ne sera peut-être pas placé sous le sceau de la qualité. Ni de la quantité, tant les épisodes de gel du mois d'avril ont fait du mal aux raisins. Si on ajoute à cela les pluies du mois de juin et de juillet, beaucoup trop excessives pour la période, ainsi que la propagation de maladies comme le mildiou dans les rangs, la vigne a bien souffert cette année.

Contrairement à l'année dernière, les vendanges ne démarreront pas avant mi-septembre cette fois pour les cépages les plus précoces. Une date plus classique, en attendant le début de la grande récolte à la fin du mois de septembre. Et à un mois du début des vendanges, les viticulteurs commencent déjà à faire leurs premières prévisions.

20 à 30% de pertes dans certains domaines

Chez Philippe Grisard par exemple à Cruet près de Montmélian, on s'attend à une perte de 20 à 30% par rapport à une année normale. " Il n'y pas beaucoup de récolte cette année", affirme le viticulteur. "On a eu le droit à un beau cocktail cette année, l'excès d'humidité a fait réapparaître beaucoup de maladies. Sans oublier les orages de grêle".

Après autant d'événements climatiques, les viticulteurs sont à bout. "C'est très frustrant parce qu'on a beaucoup donné, on est à genoux, et on n'a pas les résultats escomptés" pour Philippe Grisard. "Partout en Savoie, on a les mêmes problématiques. C'est peut-être aussi un rappel, une piqure pour notre métier, nous dire qu'il faut peut-être changer quelque chose".

Des cépages plus ou moins touchés

De manière générale, partout en Savoie, la récolte s'annonce faible. "Il n'y aura pas de miracle" pour Alexis Martinod, le directeur du syndicat des vins de Savoie. "Les cépages les plus impactés, ce sont surtout les plus précoces".

Les plus gros dégâts, on les retrouve sur le Chardonnay, le Gamay et puis l'Altesse, qui va donner la Roussette de Savoie. Pour autant, suivant les secteurs, on ne s'en tire pas si mal que ça. Sur tous les cépages, une bonne partie de la production est sauvée mais c'est vrai que l'année 2021 est très complexe. Elle restera dans les annales" - Alexis Martinod, directeur du syndicat des vins de Savoie.

Reste maintenant à espérer un temps plus clément pour le mois de septembre. Les viticulteurs l'affirment, avec un soleil bien présent et des précipitations faibles en septembre, la qualité de la récolte 2021 pourrait être meilleure qu'attendue au départ.