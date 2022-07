"Il ne reste plus que la tête et les côtes" : un poney dévoré par une meute de loups dans le Vercors ?

Jean-Louis, éleveur de vaches à Saint-Aignan-en-Vercors (Drôme) est catégorique : des loups ont dévoré son poney dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 juillet. "C'était le poney du gosse, raconte Jean-Louis. Normalement, quand je vais nourrir mes vaches le matin, le poney vient chercher son bout de pain. Mais ce matin-là je ne l'ai pas vu. Et en regardant autour de la maison j'ai vu le cadavre." La nuit suivante, l'éleveur, inquiet, est allé surveiller ses vaches et assure avoir aperçu douze loups. "Sept adultes, et sept petits loups", explique Jean-Louis.

Il faut encore confirmer que des loups sont bien à l'origine de cette attaque. Les services de l'État doivent enquêter à partir des photos transmises par l'éleveur. Mais selon un louvetier venu sur place, il n'y a aucun doute, le poney a bien été dévoré par les loups.