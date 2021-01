Il plante la vigne la plus haute de France, dans les Pyrénées-Orientales

Montagnard et... viticulteur : Wilfried Garcia a décidé de marier les extrêmes. Et peu importe si dans le pays, certains le prennent pour un fou ou un doux rêveur. "Oui, c'est un peu expérimental", reconnait le jeune agriculteur de 29 ans, "mais des vignes ont existé ici autrefois. C'est bien la preuve que c'est possible". D'ailleurs, un minuscule vignoble existe déjà dans la commune voisine de Sainte-Léocadie (1300 mètres d'altitude) et dans les Pyrénées espagnoles, certaines parcelles avoisinent les 1700 mètres !

Du sommet de sa parcelle qui culmine à 1340 mètres d'altitude sur les hauteurs de Bajande (commune d'Estavar), Wilfried Garcia ne se lasse pas de contempler l'immense panorama qui s'étend du Cambre d'Aze à la Sierra de Cadi. Ses 2.200 pieds de vignes dévalent à flanc de montagne devant les sommets enneigés. "J'ai commencé à travailler le terrain l'année dernière. La plantation est intervenue début mai, juste à la sortie du premier confinement".

A l'assaut du plus haut vignoble de France ! Copier

Première satisfaction : la pousse de printemps a tenu toutes ses promesses. Sur sa parcelle exposée plein sud, Wilfried Garcia sait que les conditions seront parfois extrêmes. "L'été, c'est souvent la fournaise. Mais l'hiver, les températures sont parfois polaires. Ce matin, le thermomètre est descendu à -14 degrés. Le risque de gelées printanières est évidemment bien plus important qu'en plaine. Sans parler de la grêle et du gibier". Dans la neige, des traces indiquent que des chevreuils ont traversé la parcelle pendant la nuit, malgré les clôtures.

Ce matin, les températures sont descendues à -10 degrés sur les hauteurs d'Estavar © Radio France - François DAVID

De nature optimiste, Wilfried Garcia préfère se concentrer sur les avantages que représente l'altitude. "Ici, les maladies et les parasites sont plus rares". Au printemps dernier, le mildiou qui ravageait les vignobles du Roussillon n'a pas touché son exploitation. "C'est un gros avantage, car je compte produire un vin nature."

Reportage avec Wilfried Garcia, "vigneron des cimes" Copier

A 1.300 mètres d'altitude, pas question de planter du grenache ou du carignan : les cépages ont été méticuleusement choisis pour leur vigueur et leur résistance. Pinot noir, mondeuse, gamay, savagnin, chardonnay... "Uniquement des cépages qui viennent du nord ! ", sourit le jeune vigneron, qui anticipe déjà des vins "à faible degré d'alcool, 11 ou 12° grand maximum."

Bientôt viticulteur, Wilfried ne se lance pas totalement dans l'inconnu, puisqu'il est déjà vinificateur. Dans un hangar agricole perché sur les hauteurs de Bajande, il a installé une cave avec de grandes cuves de 30 hectolitres : "Depuis trois ans, je fais monter des raisins de la Plaine du Roussillon, du blanc et du rouge, que je vinifie ici". Cette cave viticole, sans doute la plus haute d'Europe, produit un breuvage étonnant, aux notes fuitées, baptisé "Tranhumancia".

A 1300 mètres d'altitude, les cuves de Wilfried Garcia sont certainement les plus hautes d'Europe © Radio France - François DAVID

Avec sa vigne d'altitude, Wilfried Garcia se moque éperdument d'entrer dans le livre des records. "Mon objectif, c'est simplement de revenir à des pratiques ancestrales de polyculture", explique cet agriculteur qui exploite déjà plusieurs vergers avec 200 pommiers, poiriers et cognassiers. "La diversification, c'est un moyen de réduire les risques : l'année où je n'aurai pas de raisin, je pourrais compter sur mes vergers ou mes pommes de terre. Et vice-versa."

Dans un montagne où l'élevage et l'activité ski ont pris presque toute la place ces dernières décennies, le jeune homme rêve de voir renaitre une agriculture plus riche et variée. Dans ses vergers, il réhabilite des variétés locales et rustiques. "C'est une manière de sauver notre patrimoine". Parmi ses multiples projets : sortir une cuvée de cidre dés l'année prochaine, et planter une autre parcelle de vigne.