Il pleut ? Comptez les escargots pour une enquête participative en Franche-Comté !

Une enquête participative est lancée en Bourgogne Franche-Comté pour observer et compter les escargots. Quatre espèces courantes intéressent particulièrement les chercheurs.

Une enquête participative est lancée en Bourgogne Franche-Comté pour recenser des escargots ! Chacun est invité à participer à cette enquête intitulée "En quête de mollusque", et portée par plusieurs organismes : l'Observatoire régional des invertébrés, l'Office pour les insectes et leur environnement en Franche-Comté et l'Observatoire de la faune de Bourgogne.

Mieux connaître leur répartition

Ils vous proposent d'observer les escargots autour de vous, dans votre jardin, votre rue pour les recenser. Cela concerne surtout quatre espèces :

le petit gris

l'escargot des jardins

l'escargot des haies

l'escargot de Bourgogne.

Ces espèces sont assez courantes dans notre région, donc faciles à trouver et observer, mais les professionnels manquent de connaissances sur leur répartition sur le territoire régional. D'où cet appel aux habitants. Voici comment reconnaître ces espèces :

Observez et prenez en photo!

L'idée, c'est d'ouvrir l’œil, de repérer, compter ces escargots, de les prendre en photo et d'envoyer toutes ces informations via ce formulaire sur Internet.

La Bourgogne Franche Comté compte 190 espèces différentes d'escargots... dont une douzaine d'espèces endémiques, c'est à dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Certaines sont protégées au niveau national.