Il reste encore quelques chambres pour la Saint-Vincent tournante 2019 à Vézelay

A quinze jours de la célèbre fête des vins de Bourgogne les 26 et 27 janvier à Vézelay, les hôteliers et restaurateurs se préparent à accueillir plus de 30 000 personnes

Vézelay, France

Selon les dernières estimations, plus de 30 000 personnes sont attendues. Des personnes qu'il va falloir loger. 6 à 10 000 lits ont été référencés par l'office de tourisme d'Avallon-Vézelay-Morvan et Serein sur 700 sites différents.

Six à dix mille lits repertoriés pour 30 000 visiteurs attendus

Selon Victoria Plaisant la directrice de l’office de tourisme d'Avallon-Vézelay-Morvan et Serein, tout est pratiquement complet. « Il doit rester à peine un quart des capacités d’hébergements, essentiellement dans les lieux les plus éloignés de Vézelay ou dans des établissements qui ne peuvent accueillir des groupes. Car souvent les amateurs de saint-Vincent viennent en famille ou entre amis et recherchent donc _des capacités plus grandes_. Du coup certains centres spécifiques, habituellement fermés à cette période ouvrent leurs portes comme par exemple l’Auberge de jeunesse de Vézelay qui affiche complet depuis longtemps ou encore le village vacances VVF de Chatel-Censoir habituellement fermé. Il faut dire que les hébergeurs ont été sensibilisés depuis un an par l'office de tourisme d'Avallon-Vézelay-Morvan et Serein, pour ouvrir spécifiquement pour la Saint-Vincent poursuit Victoria Plaisant. «Un gros effort de communication a été fait depuis un an pour inciter les professionnels à ouvrir d’autant que des visiteurs vont venir de partout, voire même de l’étranger».

Des établissements habituellement fermés en Janvier vont ouvrir

Et de nombreux hôteliers habituellement en vacances en janvier jouent le jeu et ouvrent spécialement pour la saint-Vincent comme Patrice Mengoni qui tient des chambres d'hôtes au Porche Vauban à Fontenay-les-Vézelay. « Dès l’annonce du choix officiel de Vézelay pour organiser la grande saint-Vincent de Bourgogne, nous nous sommes retrouvés avec déjà une dizaine de demande pour ce weekend de fin janvier. On ne voyait donc pas comment ne pas ré ouvrir pour cette période. Nous avons cinq chambres pour une capacité de 15 personnes et nous sommes complets pour les nuits de vendredi et samedi depuis un an déjà» conclu Patrice Mengoni.

Cette saint-Vincent est une très belle opportunité de faire connaitre Vézelay pour autre chose que la basilique et c’est bon pour le tourisme futur dans la région poursuit le responsable du Porche Vauban.

Pour tout savoir sur la saint-Vincent et les hébergements encore possible,

rendez-vous sur le site Vézelay2019.fr