Il se lance dans le drive fermier au Bourneuf-la-forêt

Florian Sablé est originaire du Bourgneuf-la-forêt, mais rien ne le destinait à devenir agriculteur. Après des études dans l'environnement, le jeune homme de 28 ans se lance dans l'élevage bovin en agriculture biologique. Il veut aussi développer la vente directe. Florian Sablé reprend ce premier janvier la ferme des Bourdaines.

Ce premier janvier, Florian Sablé devient l'heureux locataire de la ferme "Aux bons vivants" sur les hauteurs du Bourgneuf-la-forêt. 50 hectares pour une cinquantaine de vaches, des rouges des prés et des salers. Dans un premier temps elles seront vendues à un abattoir réservés au Bio dans l'Orne puis destinées à être achetées directement à la ferme.

Rien ne destinait Florian Sablé au métier d'agriculteur, après des études de gestion des milieux naturels et de la faune, le jeune homme de 28 ans a travaillé dans l'agro-tourisme. C'est le fils de l'ancien propriétaire Rémi Faucheux qui lui propose alors de reprendre la ferme : "au début j'ai dit non, puis en y réflechissant bien, j'ai finalement accepté".

Encore plus de local, toujours du bio

Depuis un an il travaille auprès de l'ancien propriétaire Rémi Faucheux, qui était déjà passé en bio il y a 10 ans. C'est donc confiant que Rémi Faucheux va déménager à 500 mètres de là et profiter de sa retraite. "Ça va bien ce passer, se rassure Rémi Faucheux, très ému de confier la ferme où il a vécu plus de 30 ans, mais je ne suis pas loin, je serai toujours là pour l'épauler et même venir l'aider".

Si vous êtes intéressé pour pré-commander de la viande bovine, vous pouvez contacter Florian Sablé sur son adresse mail : abv53410@gmail.com où sur ce lien.