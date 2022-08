"Il est encore temps, ça limiterait la casse" : les agriculteurs attendent la pluie en Île-de-France

Les pluies de ces derniers jours ne sont pas suffisantes pour les agriculteurs en Île-de-France, dans le contexte de sécheresse. Les champs sont encore secs et on s'inquiète pour la culture du maïs. Exemple dans le Val-d'Oise avec un exploitant au Mesnil-Aubry.

Sur la parcelle de Patrick Dezobry, le terre est légèrement humide en surface ce jeudi 18 août. Depuis quelques jours, plusieurs averses ont été enregistrées sur la commune du Mesnil-Aubry, où se trouve son champ de maïs, moissonné il y a quelques jours. "Dimanche, on a eu 5 millimètres de pluie, mardi soir 3, mercredi une petite rosée et puis hier 5,5", souligne l'exploitant, également vice-président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Une quantité de pluie insuffisante pour le rassurer. En effet, seule la surface du sol est humide. On le distingue en arrachant une motte de terre.

60 millimètres de pluie pour un sol adapté

"Le côté humide est sur le dessus et la partie sèche en-dessous de la motte. Quand ce sont des petites averses, l'avantage c'est de ne pas avoir de ruissellement. Il faut que ça continue", explique Patrick Dezobry. L'agriculteur aimerait environ 60 millimètres de pluie sur les deux prochaines semaines, pour retrouver un sol adapté aux cultures.

Le francilien produit sur près de 200 hectares du blé, du maïs et des betteraves notamment. Il s'inquiète pour les récoltes à venir, dont le maïs au mois d'octobre. La quantité pourrait diminuer, s'il ne pleut pas suffisamment d'ici là. "ça peut être 10% de moins, 20, 30, 40%. Cela peut augmenter vite. Il est encore temps de pleuvoir, ça limiterait la casse", juge l'exploitant. Il pense également à ses betteraves et aux semis de printemps sur certaines parcelles.

Satisfait concernant la vente du blé

Concernant le blé, Patrick Dezobry se dit satisfait. Les prix des denrées agricoles en coopératives ont augmenté dans le contexte notamment de guerre en Ukraine. "La récolte de blé aurait pu être pire. Là tout le monde s'en sort bien, pour le prix, même ce ne sont pas quantité exceptionnelles." A contrario, l'agriculteur espère du maïs en quantité, en raison des frais de séchage élevés.