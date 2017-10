VIDÉO - Il y a des vaches sans cornes en Mayenne !

Vous pouvez les voir sur l'exploitation de Michaël Martineau à Torcé-Viviers-en-Charnie. Cet éleveur fait de la génétique.Et grâce à un mâle reproducteur, qui porte le gène ad hoc, ses bêtes sont presque toutes sans cornes.

Jellinz, un taureau de plus d'une tonne. Une bête massive, musclée. Michaël Martineau ouvre la porte de l'enclos. Jellinz est là, il rumine. Impressionnant ! L'éleveur mayennais s'est lancé dans l'aventure de la vache sans corne il y a déjà plusieurs années. Pour le bien-être animal, ça évite les bagarres, les blessures affirme-t-il. Son travail a été primé lors du dernier Space de Rennes.

Jellinz, le taureau porteur du gène "vaches sans cornes", primé au dernier @SPACERennes. Reportage sur @bleumayenne#Mayennepic.twitter.com/mvu8cLDFLw — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) October 3, 2017

Et c'est en effet assez surprenant de voir des vaches et des veaux sans cornes paître paisiblement dans ce joli coin de la campagne mayennaise. Autre avantage selon Michaël Martineau : la qualité de la viande plus fine et plus persillée.

Ça va peut-être vous surprendre : il y a des vaches sans cornes en #Mayenne ! reportage sur @bleumayennepic.twitter.com/lmb38cC25J — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) October 3, 2017

Cette semaine, l'éleveur de Torcé-Viviers-en-Charnie est à Cournon d'Auvergne pour le sommet de l'élevage. Il y va pour présenter son travail et tenter de vendre un autre taureau de son cheptel, lui aussi, porteur du gène "vaches sans cornes".