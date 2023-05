"Il y a du peps, de la jeunesse ! ", des bouteilles de crémant plongées sous l'eau à Colmar sont remontées

24 bouteilles de Crémant d'Alsace ont été remontées à la surface ce mardi matin, à la base nautique de Colmar-Houssen. L'expérience menée depuis octobre 2021 se poursuit, où 300 bouteilles au total ont été placées sous l'eau, à 25 mètres de profondeur.

Voir comment le vin évolue sous l'eau

Cette expérience va permettre aux chercheurs de comparer l'évolution sous l'eau et l'évolution en cave. Elle permet de voir quelles sont les réactions du vin. Est-ce que ses bulles sont plus nettes ? Quelles sont les évolutions des arômes.

Ce que l'on constate, c'est que le vin parait plus jeune qu'en conservation en cave et ce n'est pas une surprise pour les scientifiques.

Dy crémant fraichement sorti de l'eau © Radio France - Guillaume Chhum

"Au fond de l'eau, il n'y a pas d'oxygène. C'est un facteur d'évolution du vin, donc c'est quelque chose qui est cohérent," analyse Philippe Hugueney, chercheur au centre INRAE de Colmar.

Des bulles plus nerveuses pour le crémant qui était sous l'eau

Une fois les bouteilles sorties, elles ont été comparées à celles qui ont été conservées en cave, sous l'œil expert de Serge Dubs, meilleur sommelier du monde en 1989. "On observe de la fraicheur, de la vivacité et de la jeunesse. Les bulles sont aussi plus nerveuses," commente le sommelier de l'Auberge de l'Ill.

Le crémant est analysé par Serge Dubs © Radio France - Guillaume Chhum

Les bouteilles sorties vont prendre la direction du laboratoire de l'INRAE de Colmar et l'université de Reims, pour voir comment évoluent les bulles et les arômes. De nouvelles bouteilles seront sorties de la base nautique dans deux ans, elles seront de nouveau goûtées et analysées par les experts.

Elles proviennent du prestigieux domaine Muré à Rouffach. Il y a du 2017, 2018 et 2019.