Ile-de-France : les cueillettes du réseau Chapeau de paille ont été autorisées à rouvrir

Les cueillettes du réseau Chapeau de paille ont reçu l'autorisation préfectorale de rouvrir. Attention, il y a des restrictions comme par exemple ne pas venir à plus de deux personnes par famille pour ramasser fruits et légumes de saison dans les champs.

Les cueillettes sont une bonne alternative pour manger des fruits et légumes de saison qui ont été cultivés près de chez soi et qui sont à des prix raisonnables. Avec le confinement, ces cueillettes n'étaient plus accessibles.

La situation a changé. En Ile-de-France, les cueillettes du réseau Chapeau de paille, qui rassemble 10 fermes, viennent de recevoir l'autorisation préfectorale de rouvrir au public.

Des mesures pour protéger les cueilleurs

Seules deux personnes par famille sont autorisées à cueillir en même temps. Vous pouvez venir à deux adultes ou un adulte et un enfant.

Les cueillettes comme celle de Rutel (Seine et Marne) veulent éviter que les familles profitent de cette ouverture au public pour s'égayer dans les champs et prendre juste un grand bol d'air.

Si vous allez dans ces fermes pour cueillir des fraises ou ramasser des salades ou des épinards, vous devrez aussi respecter la distanciation sociale. Des gants, des masques, des gels pour se laver les mains seront aussi demandés ou mis à disposition.

Attention aux jours et heures d'ouverture

Si ces cueillettes devraient être ouvertes samedi attention, certaines seront peut-être fermées vendredi 1er mai et peut-être aussi dimanche. Regardez sur leur site avant de vous déplacer.

Pour retrouver les ouvertures habituelles, il faudra au moins attendre jusqu'au 11 mai, date annoncée pour le déconfinement.

Vous trouverez sur Internet la liste de la plupart des cueillettes d'Ile-de-France.