Île de Ré : les pêcheurs à pied profitent des fortes marées pour traquer palourdes, huîtres et moules

Pendant deux jours, les coefficients de marée dépassent les 110 sur le littoral Atlantique. De fait, la mer est très haute en pleine mer et elle redescend très bas à l'inverse. Cela offre un terrain de jeu privilégié pour les pêcheurs à pied de l'Île de Ré qui trouvent moules, huîtres et palourdes.

Quand les coefficients de marée sont élevés, les pêcheurs à pied ne sont jamais loin. Toujours à attendre la marée basse pour profiter de l'impressionnant recul de l'océan pour s'aventurer toujours plus loin en quête de fruits de mer. Sur la plage de Rivedoux, qui fait face au Phare de Chauveau, les pêcheurs ne sont pas seulement Rétais, Tourangeaux, Rochelais ou même Vendéens.

Ils se retrouvent sous le phare à gratter la terre argileuse en espérant trouver des huîtres ou des moules. Mais les pêcheurs présents ce matin-là s'attendent plutôt à ce que les palourdes se glissent sous leur petit râteau. Bernard est venu de Touraine à bord de son camping-car spécialement pour cette semaine de fortes marées. Il est déçu : " Je pensais trouver quelques palourdes mais là je n'en vois pas une seule. "

Le phare Chauveau est situé à 120 mètres de la plage. Cette centaine de mètres n'est qu'une formalité avec le retrait de la mer ce mardi. © Radio France - Yvan Plantey

À quelques mètres, Benjamin tempère sa déception. Il vient pour la première fois tout seul alors qu'il pêchait toujours en famille quand il était petit. " J'ai fanfaronné toute la semaine en disant que j'allais pêcher et ramener des palourdes, qu'on allait se faire un festin. Bon finalement, je ramène des moules. L'honneur est sauf ! "

La lumière fut et les palourdes avec

En plus des constats fatalistes de Bernard et Benjamin, s'ajoute un témoignage de poids : celui d'Alain. Il est né sur l'Île, et la pêche à pied fait presque partie de son patrimoine génétique. " Si je ne ramène rien d'une pêche c'est la honte pour moi. Mais là, au niveau des palourdes, on n'a rien aujourd'hui. Hier et la semaine dernière, c'était idéal mais là le vent nous empêche vraiment d'en ramener ", indique-t-il.

Le coefficient de marée pourrait monter jusqu'à 117 ce mercredi. © Radio France - Yvan Plantey

Mais c'était sans compter sur Monique et Roland, eux aussi Tourangeaux. Ils viennent depuis 1976 sur les plages de l'île pour pêcher. Avant avec leurs enfants, désormais à deux. Alors quand ils grattent sur la plage, les palourdes et les souvenirs remontent à la surface. " On a réussi à trouver une cinquantaine de palourdes ! Ça nous suffit largement et là on va surtout essayer de rentrer avant de se faire piéger par la marée. "