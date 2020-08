La préfecture d'Ille-et-Vilaine interdit temporairement la pêche aux coquillages dans une zone qui s'étend de Dinard à Saint-Malo, ce samedi 22 août. En cause, la présence d'une bactérie qui a dégradé la qualité de l'eau.

Ille-et-Vilaine : entre Dinard et Saint-Malo, la pêche des coquillages temporairement interdite

A compter du samedi 22 août 2020 et jusqu'à nouvel ordre, la pêche des coquillages est interdite dans une zone qui s'étend de Dinard à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine.

La pêche des coquillages est temporairement interdite sur une zone qui s'étend de Dinard à Saint-Malo annonce la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ce samedi 22 août.

Plusieurs relevés inquiétants concernant la qualité de l'eau dans ce secteur font état d'une contamination en E.coli, une bactérie qui peut provoquer des infections chez l'homme. La pêche, l'expédition ainsi que la commercialisation des coquillages sont interdites depuis ce samedi 22 août et ce jusqu'à nouvel ordre.

Des contrôles pour s'assurer du respect de l'interdiction

Cela concerne les coques, les praires, les palourdes et autres amandes qui se trouvent dans les commune de Saint-Lunaire, Dinard, Saint-Malo, entre la pointe du Nick à l'ouest et la plage du Minihic à Saint-Malo à l'est.

Les autorités précisent que des contrôles seront effectués afin de s'assurer du respect de cette interdiction.