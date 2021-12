Ille-et-Vilaine : les agriculteurs mobilisés ce jeudi soir pour une juste rémunération

Fougères, Plélan-le-Grand, Cesson-Sévigné, Pipriac, Mondevert, voilà quelques unes des communes d'Ille-et-Vilaine où se sont retrouvés des agriculteurs ce jeudi soir 16 décembre à l'appel de la FDSEA 35 et des JA 35. Une dizaine de sites ont été retenus par les organisateurs pour aller à la rencontre des automobilistes. Confrontés à des hausses des prix des matières premières et de leurs charges, ces éleveurs demandent à ce qu'elles se répercutent dans leurs prix de vente. Une mobilisation qui intervient alors que les négociations annuelles sur les prix avec la grande distribution doivent s'achever d'ici fin février 2022.

A Romillé, l'ambiance est bon enfant dans le centre bourg. Une quinzaine d'agriculteurs sont présents. Deux tracteurs sont stationnés au bord de la route, mais il n'y a pas de blocage. La soirée se passe dans le calme et surtout dans la volonté d'informer le public. Vêtu d'un gilet jaune de sécurité, Samuel Houitte producteur laitier à Irodouër aborde les automobilistes pour les informer. "Il faut que les prix des produits agricoles augmentent pour compenser nos charges. On pense qu'on peut augmenter les prix de nos produits sans impacter de façon trop importante les consommateurs"

Faut toujours en faire plus pour gagner autant. On fait de 60 à 70 heures par semaine et on est rémunéré entre 3 et 4 euros de l'heure, ça ne peut plus durer - Christophe Loret éleveur à Romillé