Ille-et-Vilaine : les agriculteurs s'inquiètent de voir les champs de blé inondés

Les fortes pluies de ces dernières semaines n'ont pas épargné les agriculteurs, et surtout ceux qui cultivent des céréales. Les champs sont inondés, et la récolte semble repoussée, voir compromise cette année.

Ille-et-Vilaine, France

Du côté d'Hédé-Bazouges, les champs de Jean-Yves Tessier sont devenus de véritables pataugeoires. "Vous voyez cette parcelle de 10 hectares ? Pour moi elle est entièrement à refaire" dit-il en nous montrant un sol boueux et inutilisable. Quelques plants de blé sortent timidement de terre, mais ils ne pousseront pas plus. "La pluie a fait pourrir les plants, et plus de la moitié a disparu" constate l'agriculteur.

Les sols n'absorbent plus les quantité d'eau apportée par les pluies © Radio France - Maxime Bossonney

Il a semé il y un mois sur sa parcelle, juste avant les pluies. Le gros problème pour lui, c'est la quantité d'eau qui a arrosé ses champs. "On a 420 mm d'eau qui sont tombés en quatre semaines, c'est presque la moitié de la pluviométrie annuelle dans notre région" explique Jean-Yves Tessier. "Les sols n'en peuvent plus ils sont gorgés d'eau".

Une situation qui va avoir un impact non-négligeable sur les rendements de l'exploitant, qui d'ailleurs ne sait pas s'il pourra effectuer un nouveau semage de céréales dans ses champs, sachant que sa première récolte semble compromise. "Si ça continue on va devoir attendre jusqu'à la mi-décembre pour planter d'autres céréales" précise Jean-Yves Tessier, "nous avons déjà des problèmes de garantie de récolte, en terme de rendement c'est une perte de 50 %".

Jean-Yves espère surtout que l'hiver sera doux, car un coup de gel pourrait être fatal pour ses parcelles.