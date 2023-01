Ils concourent pour le titre de "meilleur jeune berger de Normandie"

Avec leur tee-shirt jaune poussin, on ne peut pas les manquer. Trente-cinq jeunes, issus de cinq établissements normands d’enseignement agricole (le lycée agricole et le CFA d’Yvetot, la maison familiale et rurale de Tôtes, le lycée agricole du Pays de Bray en Seine-Maritime et le lycée agricole de la Baie du Mont Saint Michel dans la Manche) se sont affrontés ce mardi pour remporter le titre de meilleur jeune berger de Normandie.

Au programme de ces "Ovinpiades", des épreuves théoriques et pratiques pour aussi susciter l'intérêt de ces futurs professionnels pour la filière ovine. Quiz, reconnaissance de races, état de santé de l'animal, sélection, les brebis ont été examinées sous toutes les coutures.

Par petits groupes, les candidats déroulent les épreuves toute la journée, comme à l'atelier parage, sous l'œil avisé d'Anthony Courtemanche, éleveur et tondeur de moutons dans l'Orne : "Au moment de tailler, si vous voyez que l'animal bouge, c'est qu'il a mal" prévient-il à l'adresse des concurrents qui se se sont saisis d'une brebis pour lui tailler la corne, une opération à renouveler généralement une fois par an.

Kevin Grossin a représenté la Normandie au concours du meilleur jeune berger de France en 2014. "C'était la première fois que la Normandie était représentée au salon de Paris" se souvient le presque trentenaire aujourd'hui responsable des ventes productions animal du groupe coopératif NatUp. Il avait fini en milieu de tableau : "C'était beaucoup de stress, car c'est très médiatisé, mais on était accompagné par des éleveurs et c'était un superbe moment". Mais Kevin, le reconnaît, ce concours est difficile, "surtout au niveau national, parce qu'il y a des régions très bergères. même si dans la région, on a des moutons, on n'en a pas autant que dans les régions du sud, où ils ont un mouton à la place du cœur !" sourit-il.

La filière ovine manque d'éleveurs en France

Plus d'un éleveur sur deux partira à la retraite dans les prochaines années. "On a besoin d'éleveurs, on a besoin d'agneaux" alerte Charles Pillet, professeur de zootechnie au lycée agricole d'Yvetot( (Seine-Maritime) et animateur d' Inn'Ovin pour la Normandie et les Hauts-de-France.

Une inquiétude partagée par Christophe Guicheux, responsable de la filière ovine de la FNSEA de l'Eure : "L'élevage ovin, c'est un des premiers élevages dont il va manquer" s'émeut l'homme installé à Sylvains-les-Moulins et "demain, on ne va pas savoir comment garder nos prairies permanentes dans nos départements et dans notre région". Christophe Guicheux en est convaincu, les moutons sont une des solutions pour limiter l'usage des produits phytosanitaires. Moins de la moitié de la viande ovine consommée en France est produite en France (2,5 kilos/habitant/ an) : "Sur dix agneaux, six sont importés" chiffre Charles Pillet.

Susciter des vocations

Message reçu par Tom Bisson, 17 ans : "Depuis un an, j'ai le projet avec mes parents d'instaurer des moutons dans la ferme" explique l'élève du lycée agricole de la Baie du Mont Saint Michel (Manche). Les parents du jeune homme ont déjà fait l'acquisition de terres pour que leur fils puisse faire paître deux cents brebis à Ger, près de Mortain-Bocage (Manche). Célie Bellair, elle, du Centre de Formation d'Apprentis d'Yvetot (Seine-Maritime) a déjà remporté le concours de pointage et représentera la Normandie dans cette catégorie le 5 février prochain au salon de l'agriculture à Paris, aimerait "bien devenir éleveuse ovine laitière". Des vocations bienvenues car 10.000 postes d'éleveurs seront à pourvoir en France dans les prochaines années.