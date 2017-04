Ils lancent une pétition pour réclamer plus d'éclusiers sur la Mayenne

Le conseil départemental de la Mayenne a modifié et réduit les horaires de la dizaine d'éclusiers du département entre avril et juin. Inacceptable pour ce couple d'usagers de la rivière : selon eux moins d'éclusiers rime avec danger.

Le déclic a eu lieu lors d'une balade il y a deux semaines. "Nous allions à Château-Gontier avec trois bateaux et sur les 10 écluses, il n'y avait que 2 éclusiers" se souvient Franck Rebeyrol, "capitaine" du Mosquito, un 6,5 tonnes calé dans la halte fluviale d'Entrammes. Et ça, c'est pas normal. Il faut des éclusiers tous les jours ! C'est dangereux sinon. Ouvrir une écluse prend 30 minutes, mais surtout il faut être formé", explique-t-il. En effet, le conseil départemental a modifié les horaires des 16 éclusiers sur les 85 km de voie navigable : désormais entre avril et juin, ils ne seront présents que du vendredi au lundi, contre la semaine entière auparavant. Dès juillet-août, leur présence sera cette fois continue.

Vue aérienne d'une écluse en Mayenne © Maxppp - Christian Waltier

"On regrette surtout le manque de communication, on est dans le flou. On ne sait pas si on va devant une écluse, si elle fermée pour une heure ou pour la journée !", raconte Martine Rebeyrol. D'où la création de cette pétition après cette balade. Le couple veut se faire entendre car la présence d'éclusiers, c'est avant tout plus de sécurité selon eux. "imaginez les barques louées ici, avec des familles, si on ouvre ces grandes portes, des milliers de cube d'eau peuvent restabiliser. L'éclusier doit être là pour que ça se passe en douceur" reprend son mari.

Un trafic aux écluses en baisse de 60,5%

Le conseil départemental, qui finance les éclusiers, s'en défend dans un mail :"Le trafic aux écluses s'est stabilisé à un niveau bas. Dans la section sud, plus fréquentée que le nord, le trafic a baissé de 60,5% entre 1992 et 2016, de 67 413 passages à 26 663. Le trafic est surtout concentré sur le week-end et entre juillet et août". Pour le couple Rebeyrol, ces diminutions de permanence sont avant tout des "économies mal pensée". Leur pétition, dimanche après-midi, était signée par au moins 130 personnes. Un chiffre qui surprend les deux amoureux installés dans leur bateau. "On sait pas à quoi s'attendre niveau chiffres, mais c'est intéressant, car ça fédère les gens autour de la rivière, ceux qui en vivent. Les restaurateurs, les loueurs, les promeneurs et même des cyclistes ont signé. Les gens y sont attachés. La présence des éclusiers va au-delà de ce geste technique d'ouvrir les écluses : pour entretenir les abords et le lien social entre les utilisateurs", explique Martine.

La pétition ---> https://www.change.org/p/conseil\-d%C3%A9partemental\-de\-la\-mayenne\-pour\-la\-pr%C3%A9sence\-d\-%C3%A9clusiers\-sur\-la\-rivi%C3%A8re\-mayenne