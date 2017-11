Ils mettent les pieds dans le plat ! Le projet

Une trentaine de producteurs de viande bovine ont décidé de mettre les pieds dans le plat en se regroupant au sein d'ECLA53 pour valoriser leur Or Rouge !

Un projet éthique, collaboratif et fédérateur

L'idée de ce collectif est né de la volonté des agriculteurs d'obtenir des justes prix et de valoriser leur produit auprès des consommateurs. Pour cela, une trentaine de producteurs mayennais se sont organisés autour de l'association ECLA53 pour réduire les intermédiaires pour mieux répartir les marges.

Objectif : valoriser une viande de qualité en court-circuitant les circuits classiques

Ils sont conscients d'avoir entre leur main un produit de qualité et nos éleveurs mayennais sont bien décidés à capter la valeur ajoutée produite grâce à leur savoir-faire. Au sein d'ECLA53, ce sont eux qui traiteront leur produit du début jusque dans nos assiettes: atelier de découpe, recherche des clients, livraison... Ils répondront au plus juste aux besoins et envies de nos papilles !

France Bleu Mayenne solidaire de nos éleveurs !

Tout au long de l'année, suivez tous les mardi sur l'antenne de France Bleu Mayenne et sur francebleu.fr l'évolution de leur projet et partagez avec eux leur optimisme, leur volonté, leurs doutes parfois, mais surtout l'envie de faire avancer ensemble l'agriculture dans notre belle région !