Il a fait 2021 - Charles Lachaux, un côte-d'orien élu meilleur jeune vigneron de la planète

C'est arrivé sans prévenir, par mail, un jour d'été juste avant les vendanges : Charles Lachaux, 32 ans, installé à Vosne-Romanée est élu meilleur vigneron de la planète par un jury composé de plus de 400 professionnels.

Au premier coup d'oeil, Charles Lachaux n'y a pas cru : "je pensais à une escroquerie, un truc du genre où il faut s'inscrire ou souscrire à quelque chose. Mais en fait pas du tout." La récompense est bien réelle et le jeune vigneron s'envole pour Londres pour recevoir son prix en octobre dernier. S'il trouve le titre un peu pompeux, il estime qu'il est surtout venu récompenser le travail et les techniques qu'il met en place dans ses vignes et qui détonnent un peu dans le paysage local.

Quand on ne fait pas comme les autres, ça interpelle

"On a arrêté de labourer et de tondre donc on a beaucoup d'herbe dans les vignes, on a arrêté de rogner, on a réhaussé nos palissages donc les vignes peuvent monter jusqu'à 4m pour certaines branches, on en en bio, en biodynamie. C'est des choses qu'on voit dans d'autres régions ou dans d'autres pays mais pas en Bourgogne et encore moins dans les appellations." Et à Vosne-Romanée, malgré ce prix prestigieux, tous ne sont pas encore convaincus par ces techniques qui semblent venir du siècle dernier. "On est dans un milieu agricole et quand on ne fait pas comme les autres, ce n'est pas que ça dérange mais au moins ça interpelle." Mais Charles Lachaux est persuadé que les choses, petit à petit, sont en train de bouger.

L'ambition de ce jeune vigneron n'est pas de décrocher médaille sur médaille mais plutôt de poursuivre le changement opéré dans ses vignes, sur le domaine qu'il gère avec sa maman et qui est dans sa famille depuis 6 générations. Il aimerait par exemple passer à l'éco-pâturage et faire encore plus d'expérimentations sur la taille.

Pour boire le nectar du domaine, il va falloir s'armer de patience. Les 16 000 bouteilles du futur millésime qui seront commercialisées d'ici un an et demi ou deux ans sont déjà pré-réservées.