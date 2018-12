Ils parient sur la compote de pommes pour créer de l'emploi et des revenus en Sarthe

Producteurs de pommes sarthois, collectivités locales et grande distribution ont financé la création d'un atelier de transformation de pommes "moches"à Requeil, dans le Sud-Sarthe. La vente de la compote et des jus de pommes devrait permettre de mieux rémunérer les arboriculteurs.

Requeil, France

Les pomiculteurs sarthois ont désormais leur propre outil de transformation. L'atelier Elabor, à Requeil, a commencé en septembre à produire des jus de pommes et des compotes à partir des pommes de catégorie 2, celles jugées "trop moches" pour être croquées.

Pour la vingtaine d'arboriculteurs sarthois qui participent au projet, la différence est énorme : ils peuvent vendre ces fruits déclassés 40 centimes le kilo, au lieu de 15 à un industriel.

La différence par la compote

Des pressoirs locaux permettaient déjà de produire du jus mais les chaînes de production de compote sont beaucoup plus rares. Celle-ci permet une traçabilité de chaque lot par variété et par fournisseur, et ces informations peuvent facilement être ajoutées sur l'étiquette. Des précisions dont la grande distribution est friande. Le groupe Carrefour représente aujourd'hui "80% du chiffre d'affaires" de la jeune entreprise, souligne son directeur Arthur Gautier. Système U et Auchan sont aussi clients, en attendant Leclerc.

Chaîne d'étiquetage d'Elabor. © Radio France - Alexandre Chassignon

Elabor compte aujourd'hui 8 salariés et prévoit d'en recruter au moins autant d'ici fin 2020.

Valeur ajoutée

Le transformateur compte aussi sur la restauration collective pour écouler ses compotes - "en fait des purées, car il n'y a pas de sucre ajouté". "De la compote au dessert pour 10 000 couverts, soit l'équivalent de la cuisine centrale du Mans, c'est 1,5 tonne de pommes et une petite journée de travail" résume Arthur Gauthier.

Les pommes déclassées représentent environ 10 000 tonnes par an en Sarthe, soit environ 15% de la production. Pour sa première année, Elabor a prévu de transformer 1 000 tonnnes. Au passage, ses fournisseurs de pommes se partageront 250 000 euros de plus que s'ils avaient écoulé leur production auprès des industriels.