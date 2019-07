Ils pêchent un silure de 2,08 mètres dans l'Isle à Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol, France

Ils pêchent en Dordogne, à Montpon-Ménestérol, et se nomment Noémie, Luc, Micka, Sylvain, Valentin, Tony, Jason, Anthony, et Tracy. Ils sont tous passionnés de pêche sportive, carpe et silure. Ils se retrouvent le week-end et partagent un bon barbecue en pleine nature, coupés du monde, le temps d'une partie de pêche. Ils donnent dans la pêche "no-kill", c'est à dire que les poissons sont relâchés, après la photo.

Ce week-end, ils ont attrapés quatre silures, impressionnants par leur taille. Le premier mesure 2,07 mètres, le second 1,78 mètres, 1,44 mètres et le dernier, 1,08 mètres.