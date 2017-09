Ils sont jeunes et lancent leur domaine viticole près de Colmar, pour le millésime 2017

C'est rare pour être souligné, à Ingersheim, trois jeunes, associés à leurs parents, viennent de lancer leur domaine viticole. Ils sont en train de récolter le millésime 2017 qui sera en bouteille au mois de mars. Une belle aventure pour ces jeunes, à peine trentenaires, installés en biodynamie.

Le domaine s'appelle "l'envol", tout un symbole. Il est installé à Ingersheim, près de Colmar, il est flambant neuf . Catherine Hirsinger, Daniel son petit frère et Raphaël Marchal le compagnon de Catherine, épaulés par les parents, Bernard et Manuela Hirsinger, viennent de se lancer en tant que vignerons, pour le millésime 2017. Il s'agit d'un regroupement familial, la création d'un domaine viticole est plutôt rare en Alsace, c'est donc important d'encourager ces jeunes.

On a eu les larmes aux yeux, quand les premiers raisins sont arrivés ", Catherine Hisinger, du domaine de l'Envol

Le trio possède une vingtaine d'hectares, ils sont installés en biodynamie et sortiront leurs premières bouteilles en mars. Ils ont commencé leurs premières vendanges, pour le crémant, il y a quelques jours. Comme l'ensemble du vignoble alsacien, les vignes ont subit les dégâts du gel, cinq hectares sont touchés. Mais cela n'entame pas leur détermination, puisque la qualité est là. Une petite récolte qui s'annonce, mais de très belle tenue.

Les jeunes vignerons attendent avec impatience le millémsime 2017 ! © Radio France - Guillaume Chhum

"L'état sanitaire des raisins est très correct. Des raisins dorés, mais avec une acidité présente," souligne Daniel Hirsinger.

7 cépages alsaciens seront proposés à la vente en mars 2018, il y aura aussi deux grands crus, le Florimont et le Wineck-Schlossberg, ainsi que du pétillant naturel de muscat. Il devrait y avoir une production d'environ 25 000 bouteilles pour la premier millésime du domaine.

On veut faire des vins de terroir et des vins qui nous ressemblent ", Raphaël Marchal

Pour accueillir les clients, un caveau flambant neuf a été construit, tout en bois naturel et écologique. Un premier millésime a été produit en 2016 avec 15 000 bouteilles, mais là, c'est la première fois que les bouteilles sortiront du domaine, avec une fabrication de A à Z sur place.

"On va aller de l'avant, on veut y aller et on ira tous ensemble, rendez-vous l'année prochaine, pour goûter le millésime 2017," sourit Catherine Hirsinger, la jeune femme a été Reine des Vins d'Alsace en 2010.

Rencontre avec ces jeunes vignerons qui souhaitent prendre leur "envol" Copier