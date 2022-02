Ils se sont reconvertis dans l'agriculture bio près de La Rochelle et ils ont réussi leur pari

Accroupie sous l'une des huit serres de son exploitation Pauline Gourdon désherbe à la main des rangs de navets. "On travaille encore énormément à la main, mais on s'est mécanisés un peu plus que ce que nous avions prévus" explique l'agricultrice qui a créé avec son compagnon Sylvain Bridier le GAEC Les Biotivés à Saint Xandre, il y a trois ans. "Comme toute entreprise, l'agriculture demande beaucoup d'adaptation" ajoute-t-elle. "Notre corps nous rattrape, le temps de travail nous rattrape aussi. : désherber 1 200 m2 de choux à la main, était un peu utopique" reconnait Pauline dans un grand éclat de rire !

Il y a trois ans, ils ont trouvé à s'installer sur les terres louées à un éleveur bio voisin. La pression immobilière est tellement élevée dans l'agglomération de La Rochelle qu'ils ont essuyé des refus partout ailleurs. Depuis, les deux agriculteurs trentenaires ont érigé 1 200M2 de serres sous lesquelles ils cultivent 80 variétés de primeurs bio, ils ont aussi planté des arbres fruitiers et en janvier des arbres à kiwis qui ne produiront que dans deux ou trois ans. Chaque fois, ils font appel aux bonnes volontés via les réseaux sociaux pour obtenir de l'aide, comme ne novembre dernier pour ériger leurs deux dernières serres, et ça marche !

Le plus compliqué pour ces deux jeunes diplomés non issus du milieu agricole, a été la gestion de l'aléa climatique. "La première année, il a plu énormément et c'est là qu'on s'est rendu compte que notre terrain inondait" raconte Pauline. "On a eu de l'eau jusqu'au genoux dans la serre des pommes de terre nouvelles". Il a fallu creuser des tranchées pour que l'eau puisse s'évacuer jusqu'au fossé. "L'an dernier, il y a eu des gros coups de gel, dont des gels tardifs qui ont détruit notre première série de tomates, aujourd'hui on sait qu'il faut couvrir les tomates même en avril, la protection de la serre ne suffit pas". Passer de la théorie à la pratique a nécessité une bonne dose d'adaptation, la clé de la réussite reconnaissent les Biotivés.

"C'est important de garder une vie personnelle, il y a des sacrifices que l'on est pas prêts à faire" - Pauline Gourdon, agricultrice.

Pauline et Sylvain s'étaient fixé l'objectif de parvenir à dégager un smic avec leur travail au bout d'un an et demi d'activité. Pari gagné ! "On est contents, satisfaits et fiers parce que ce n'est pas le cas pour tous les agriculteurs, surtout dans un délai aussi court" reconnait Pauline. Mais pas question de tout sacrifier à leur métier comme c'était le cas jusqu'à présent quand on devenait agriculteur. "C'est important de garder du temps pour nous, ne pas travailler tous les week-ends, prendre des vacances et avoir une vie qu'on estime normale". Pour y parvenir, les Biotivés viennent d'engager un salarié en CDI, ce qui leur permettra d'accorder plus de temps à leur petite fille.

Développer la vente directe pour gagner plus

Tout irait donc pour le mieux s'il n'y avait la nouvelle politique agricole commune de l'union européenne (2023-2027) qui prévoit de réorienter les aides à l'agriculture bio vers les conversions, au détriment du soutien aux agriculteurs déjà installés. "C'est un gros coup dur" reconnait Pauline. "Pour nous c'est plusieurs milliers d'euros en moins, ça veut dire qu'il va falloir penser l'exploitation différemment". C'est à dire qu'il va falloir revoir la production de céréales : "on va essayer de ne pas y renoncer, mais ça fait partie des options" dit-elle. L'autre alternative est de développer la commercialisation en vente directe. Les biotivés vendent actuellement 60% de leurs légumes en magasin de producteur, et le reste via deux AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne). Ils réfléchissent à la manière d'accroitre les ventes dans leur propre magasin de producteur. Il leur apporte une meilleure rémunération, supérieure de 10 à 20% à celle qu'ils obtenir par d'autres canaux de commercialisation.

