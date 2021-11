Ils tentent de faire pousser du thé et du café dans les Pyrénées-Orientales

Un pari complètement fou. Un biologiste et un agronome tentent depuis quelques semaines de faire pousser du thé et du café dans les Pyrénées-Orientales. La serre de deux hectares est située à Saint-Cyprien. La première récolte aura lieu en 2022.

"Nous avons 277 variétés sous serre", raconte fièrement le toulousain Jean-Marc Sanchez. Agronome de formation, il est aussi le fondateur de la plantation de café et de thé à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Avec le biologiste Rémi Guyonnet, ils tentent le pari fou de faire pousser du café et du thé dans la région Occitanie.

Un test grandeur nature

Sous l'énorme serre, Jean-Marc Sanchez et Rémi Guyonnet font le tour des deux hectares de thé et de café. Des plantations qu'ils surveillent quotidiennement. En revanche, les deux hommes préfèrent prévenir dès le départ : il s'agit d'une expérimentation.

"Ce sont des plans que nous a donnés la CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche NDLR). Il y a plusieurs variétés différentes, comme un cheptel génétique. On prend beaucoup de variétés, non pas par snobisme, mais pour voir quelle variété sera la plus adaptée au terroir. Le but du jeu aussi, ça va être de croiser toutes ces variétés et peut être de trouver une variété de type du Sud Roussillon", explique Rémi Guyonnet, le chef de culture.

Chercher la variété idéale pour les Pyrénées-Orientales, c'est l'obsession des deux professionnels. "On fait un test, il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs pratiques culturales, donc on va essayer tout ça au terroir. De plus, ça peut nous permettre de maîtriser, d'être acteur dans la production. Avec le Covid, c'est là qu'on se dit que c'est bien d'être un peu plus acteur dans la production", souligne Jean-Marc Sachez qui gère aussi une boutique à Cornebarrieu à côté de Toulouse.

Mais ne dites pas à ce duo que l'idée est complètement folle. Agronome et biologiste de formation, ils sont convaincus que le projet peut fonctionner. "On n'a pas fait ça au hasard, on a bien réfléchi. Les Camellia Sinensis par exemple, qui sont des théiers, sont quand même des espèces qui résistent au gel. Et puis les caféiers, on a plein de différentes variétés. On va suivre ça. On a des tensiomètres dans le sol, on a le goutte-à-goutte, l'irrigation, donc on va essayer de rationaliser ça et je pense qu'on a de grandes chances d'avoir quand même quelque chose."

La serre agricole héberge pour le moment deux hectares de thé et de café © Radio France - Nina Valette

Et l'écologie dans tout ça ?

Alors que les dirigeants du monde entier sont à Glasgow jusqu'à ce vendredi pour la COP 26, la question sur le bien-fondé d'installer des cultures de café et de thé en France se pose forcément. Mais là aussi, pour le binôme, l'idée tient la route. "Si on fait le bilan de tout ça, ce sera beaucoup plus bio et beaucoup plus responsable de produire ici plutôt que d'importer. On fait venir du café ou du thé par bateau... _Il faut favoriser le circuit court_", conclu Jean-Marc Sanchez.

Si tout va bien, du café des Pyrénées-Orientales sera disponible d'ici 2/3 ans © Radio France - Nina Valette

Si tout va bien, la première récolte de thé est attendue pour le printemps. Pour le café, il faudra attendre deux à trois ans.