Ils veulent faire revivre le chèvre-boîte en Deux-Sèvres

Trois ans après la fermeture de la laiterie de Bougon, des anciens salariés et éleveurs se lancent un défi : créer une nouvelle fromagerie dans la commune voisine de La Mothe-Saint-Héray. Un projet présenté à la population, ravie de retrouver le chèvre-boîte, produit phare de la future structure.

Il trône sur le présentoir : le fameux chèvre-boîte. Un fromage au lait cru, créé il y a plus de cent ans. Isabelle en prend une bouchée. "Ah oui, ça me rappelle des souvenirs ce fromage, sourit l'habitante de La Mothe-Saint-Héray. Il est très bon, rien à voir avec les fromages au lait pasteurisé. J'ai hâte d'en racheter."

"On avait peur de la disparition de ce savoir-faire, il faut que le chèvre boîte soit de nouveau commercialisé", Caroline Compte, éleveuse

Ceux en dégustation ce samedi ont été fabriqués exprès pour la présentation du projet de fromagerie du pays Mothais. Car aujourd'hui, le chèvre-boîte est absent des rayons. Trois ans après la fermeture de la laiterie de Bougon, il ne s'en produit plus un seul. Et c'est ce qui a motivé des nostalgiques de ce fromage au goût prononcé : le faire revivre. Ils sont 6 associés, regroupés au sein d'une SCIC (société coopérative d'intérêts collectifs), soit producteurs de lait, soit fromagers. Tous travaillaient pour la laiterie de Bougon, qui a laissé un grand vide. "On a mal vécu cette fermeture, on avait peur de la disparition de ce savoir-faire, il faut que ce chèvre-boîte soit de nouveau commercialisé", estime Caroline Comte, l'une des associées, et éleveuse de chèvres à Bougon.

La structure sera divisée en trois collèges : producteurs, éleveurs et consommateurs. Chacun aura son mot à dire dans la coopérative. Une façon de faire qui séduit les banques, qui donnent leur aval au projet. La fromagerie du pays Mothais sera construite sur la commune de La Mothe-Saint-Héray. Un bâtiment de 480 m² dont les travaux débuteront courant mai. Sur le site, six fromagers travailleront la première année, le but étant d'arriver à une quinzaine de salariés d'ici 5 ans.

Lors de la dégustation, les habitants se sont rappelés le goût de ce fromage au lait cru. © Radio France - Adrien Bossard

Les associés de la SCIC débuteront leur activité début 2018. © Radio France - Adrien Bossard

Les premières ventes prévues pour début 2018

Il y sera fabriqué principalement du chèvre-boîte mais aussi du chabichou et de la faisselle. Au total : 620.000 fromages la première année. Le début de la production est prévue pour janvier 2018, avec les premières livraisons de lait des producteurs alentours, une dizaine au total. Les premières ventes sont attendues un mois plus tard, en février, dans les petites et moyennes surfaces principalement. "La demande est là", assurent les porteurs du projet.