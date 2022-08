Incendie : "mes chevaux n'ont plus rien à manger" alerte l'éleveuse de Lussas

La propriétaire du centre équestre "crinières aux vents" de Lussas Graziella Marcilloux doit trouver en urgence des prés épargnés par les flammes, pour y faire paître son troupeau.

Le 27 juillet dernier l'incendie allumé à Lussas a brulé l'ensemble de ses parcs a chevaux. "J'étais installé, J'étais sereine parce que je savais que mes chevaux avait à manger toute l'année. Là, j'ai plus rien. Et là, ça me fait peur parce que c'est mon troupeau. Je ne veux pas le séparer et y en a qui sont nés ensemble. Ils ont grandi ensemble, il y a les mamans, il y a les enfants. Je ne veux pas les séparer ici ou là. Je sais qu'ils vont être malheureux" souffle Graziella.

Dans l'urgence au lendemain du feu, elle a pu utiliser un petit terrain prêté par un membre de sa famille à quelques kilomètres de Lussas. Mais après deux semaines dedans, les chevaux ont brouté toute l'herbe de l'enclos. "Je dois leur donner du foin tous les jours maintenant" précise l'éleveuse.

C'est donc la double peine pour elle : "logiquement, l'été, je travaille avec les chevaux et je rentre de l'argent comme ça. Et c'est avec cet argent là que j'achète le foin pour les chevaux. Mais là les chevaux ne sont pas là. Donc je refuse la clientèle donc je ne rentre pas d'argent donc je ne peux pas acheter de foin. Et en plus il faut que je rachète du matériel de clôture pour réparer les dégâts."

Les 13 chevaux de Graziella Marcilloux doivent être nourris au foin, mais son activité a l'arrêt depuis l'incendie, ne lui permet plus de rentrer l'argent nécessaire pour acheter la nourriture du troupeau. - Graziella Marcilloux

La propriétaires de "Crinières aux vents" cherche donc des terrains suffisamment grands pour 13 chevaux. "Il faut compter au minimum un hectare, un hectare et demi pour les nourrir une semaine, dix jours, maximum. Donc il faut des surfaces assez grandes". Elle en appel donc à tous les propriétaires du secteur: " même s'ils n'ont que de petites parcelles, je peux essayer de contacter les propriétaires des parcelles voisines et j' englobe toutes les parcelles dans un seul parc. Et ça, fait un parc assez grand où je peux mettre les chevaux" détaille Graziella.

Et pour convaincre les propriétaires du secteur de lui venir en aide, elle explique : Speaker : "_Si v_ous avez une parcelle de lande qui est perdue en pleine nature. C'est pas grave, du moment qu'il y a de l'herbe t de l'ombre. Après je suis autonome. Si j'ai accès a un chemin avec la bétaillère, j'installe la clôture, je la démonte et j'apporte l'eau. Et j'ai une responsabilité civile. Mes chevaux sont assurés, donc il n'y a pas de problème."

Pour contacter Graziella Marcilloux il faut lui écrire un mail à : crinieresauxvents07170@gmail.com